Wall Street : appétit pour le risque, 15ème semaine positive

(CercleFinance.com) - Wall Street nous gratifie d'un nouveau 'carton plein'de records avec de nouveaux zéniths historiques: 28.988 pour le Dow Jones (il tutoie 29.000, à 3,3% des 30.000), 3.274 pour le S&P500 et 9.218 pour le Nasdaq (environ +1%): les 'GAFAM' continuent de surperformer (+1,3% en moyenne) et Apple bat un nouveau record absolu (+2,2% à 309,6$). Tesla a également battu un record à 498,8$ avant de refuser l'obstacle des 500$ et retomber vers 481$ (-2,2%). A la clôture, le Dow Jones engrange 0,74% à 28 957, le S&P-500 + 0,67% à 3 275 et le Nasdaq Composite +0,81% à 9.203. Le Russel-2000 prend de nouveau du retard et se contente de +0,2%. Le 'VIX' continue de se détendre fortement: -6,8% à 12,5 et retrouve ainsi ses niveaux les plus favorables depuis le 2 janvier ou le 27 décembre 2019. Les indices US sont bien partis pour aligner ce vendredi une 15ème semaine de hausse d'affilée (le rallye haussier dure par ailleurs depuis 54 semaines à New York). Depuis mercredi 16H00 (conférence de presse de Donald Trump), l'optimisme semble l'emporter sur les tensions géopolitiques, les investisseurs réagissant favorablement aux dernières déclarations de Washington et de Téhéran qui semblent exclure le scénario d'une guerre imminente entre les États-Unis et l'Iran. Du côté des statistiques, les inscriptions hebdomadaires au chômage ressortent en baisse de -9.000 (à 214.000) par rapport à la semaine précédente (chiffre révisé, de 222.000 à 223.000). Le Département américain du Travail établit également un net recul de la moyenne mobile sur quatre semaines, à 224.000, en baisse de -9.500 depuis le 2 janvier. Le WTI à New York est repassé sous les 60$, perdant jusqu'à -1,5% à 58,7$, (soit -7% en 24 heures) avant d'en terminer à 59,55$. Les valeurs phares de la séance furent Biomarin avec +5,7%, AMD avec +2,4%, Alexion +2%, Incyte +1,8%, Facebook et Qualcomm +1,4%, Microsoft +1,25%, Alphabet et Nvidia +1,1%.

