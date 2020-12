Wall Street : apparente consolidation mais records sur Nasdaq

(CercleFinance.com) - Les indices US terminent dans le rouge après s'être maintenus globalement à l'équilibre jusqu'à la mi-séance... mais les 'bulls' retiendront que ce mardi restera une journée historique pour le Nasdaq qui a battu un nouveau record absolu, intraday et de clôture.

L'alourdissement le plus marqué a affecté le Dow Jones qui cède -0,67% à 30.015 (au moins, les 30.000 ont été préservés et ce seuil avait été magnifiquement défendu la veille).

Le S&P500 qui était positif de +0,1% en matinée cède -0,2% à 3.687... mais le Nasdaq affiche +0,5% à 12.808 (record de clôture) et a inscrit un nouveau zénith de 12.840 en intraday : le seuil des 13.000 paraît de plus en plus accessible et il ne manque plus qu'un gain de +1,5% (une formalité d'ici le 31/12)... cela porterait le score annuel au-delà de +44%.

Le chiffre 'brut' des reventes de logements peut apparaître décevant (-2,5% contre -2,2% espéré) mais la hausse reste de +25,8% sur 12 mois... et le prix des logements grimpe de +14,6% sur un an et le prix moyen ressort à 310.600$. La baisse des transactions ne serait pas causée par une raréfaction des acheteurs mais bien au contraire par celle des vendeurs (il n'y plus grand chose de convenable à racheter).

Plus décevante en revanche, la confiance des consommateurs du Conference Board chute de 96,1 (initialement puis 92,9 après révision) en novembre vers 88,6 (contre 97,5 espéré) en décembre.

Peu de réaction à 14H30 lors de la parution de la 3ème estimation du produit intérieur brut (PIB) du troisième trimestre qui a rebondi de 33,4% au troisième trimestre 2020 en rythme annualisé, révisé de +0,3% par rapport à +33,1% en estimation précédente (après un plongeon de 31,4% au 2ème trimestre).

Côté valeurs, Apple +2,9% a clairement servi de locomotive au Nasdaq (après avoir annoncé s'intéresser au marché de la voiture électrique et autonome, se posant en rival potentiel de Tesla qui a perdu -1,5%). Sinon, Peloton s'envolait de +11%, Check Point a bondi de +5,1%, Netapp a pris +2,5%, Paypal +2,4%, Illumina +2,3%, Cadence +2%.

Côté replis, Moderna a plongé de -9% (de nombreux patients vaccinés ont connu des effets secondaires qu'il va falloir analyser, quelques décès pas forcément liés à la vaccination sont à déplorer), Western Digital a décroché de -4,9%, Amgen a perdu -2,8%, Gilead -2,4%, Facebook -2,1%... Les pétrolières ont affiché la pire performance sectorielle avec Apache -4,9%, Hess -4%, Occidental -3,2%, Conoco et Devon -3%, Chevron -2%...