Wall Street amorce un rebond en attendant Powell

WALL STREET OUVRE EN HAUSSE PARIS (Reuters) - La Bourse de New York tente de repartir mardi en début de séance dans l'attente d'une intervention du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, qui devrait s'exprimer sur les menaces que fait peser sur l'économie américaine la persistance du risque sanitaire. L'indice Dow Jones gagne 103,27 points, soit 0,38%, à 27.250,97 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,64% à 3.302,02 points après quelques minutes d'échanges. Le Nasdaq Composite prenait 0,84% à 10.869,61 points à l'ouverture grâce au rebond des valeurs technologiques, malmenées lors de la séance précédente. La tendance pourrait évoluer avec la première des trois auditions de Jerome Powell prévues cette semaine au Congrès. Le patron de la Fed s'exprimera à partir de 14h30 GMT devant la Commission des services financiers de la Chambre des représentants. Dans sa déclaration préliminaire publiée lundi soir, il réaffirme que la banque centrale est déterminée à utiliser tous les moyens à sa disposition pour soutenir la reprise. La Bourse de New York a souffert lundi, comme les marchés européens, des inquiétudes relatives à la crise sanitaire et des craintes d'un possible retour à des mesures de confinement. Aux risques liés à la pandémie s'ajoute celui de tensions au Congrès américain liées à la nomination d'un juge à la Cour suprême, un facteur qui menace de freiner les nouvelles mesures de relance. (Patrick Vignal, édité par Jean-Michel Bélot)

