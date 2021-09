Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : amorce enfin un rebond avant les '4 sorcières' information fournie par Cercle Finance • 16/09/2021 à 07:47









(CercleFinance.com) - Il ne restait que deux séances avant celle des '4 sorcières' pour remettre Wall Street sur de bons rails après six séances de repli sur sept. Les bons 'chiffres du jour' sont invoqués pour justifier le rebond des indices US... mais pour disposer des munitions nécessaires pour renverser la vapeur à la hausse, les gérants US sont venus se refaire du 'cash' sur les places européennes qui ont chuté de -1% tandis que les indices US accéléraient leur progression pour finir au plus haut du jour. Le Dow Jones a gagné +0,68% à 34.814, le S&P-500 +0,85% à 4.480 et le Nasdaq a fait presque aussi bien (+0,82% à 15.161). C'est le secteur de l'énergie qui a fait la différence avec de beaux gains sur les pétrolières : Marathon Oil et Diamondbak bondissent de +7,8%, Occidental prend +6%, Hess +5,3%, Conoco +4%, Halliburton +3,5%, Valero +2,8%. Les investisseurs ont vu le verre à moitié plein dans la série d'indicateurs économiques publiés en matinée : l'indice 'Empire State' de la Fed de New York bondit de 18,3 vers 34,3. C'est un gain significatif, mais en-dessous des prévisions des économistes qui tablaient sur 48,4 en septembre. La production industrielle US progresse de 0,4% en août selon la Réserve fédérale : le chiffre semble faible, mais l'activité a été amputée de -0,3% par les fermetures d'installations off-shore (golfe du Mexique) et des raffineries pétrolières du Sud des Etats-Unis liées à l'ouragan Ida. Le taux d'utilisation des capacités industrielles s'est amélioré de 0,2 point à 76,4% (cela reste inférieur de 3,2 points à la moyenne long terme). Les prix à l'importation aux Etats-Unis ont diminué de 0,3% en août par rapport au mois précédent, selon le Département du Travail, là où le consensus attendait une hausse. Hors produits pétroliers, ils ne se sont tassés que de 0,1% d'un mois sur l'autre. De leur côté, les prix américains à l'exportation ont progressé de 0,4% le mois dernier (+0,2% hors produits agricoles). Par rapport à août 2020, les prix à l'exportation ont grimpé respectivement de 9% et de 16,8%.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.