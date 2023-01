Wall Street: amorce de rebond à la veille de la Fed information fournie par Cercle Finance • 31/01/2023 à 17:05

(CercleFinance.com) - Wall Street s'est orientée à la hausse mardi matin, effaçant une partie de ses pertes de la veille en attendant les conclusions de la Fed et après une nouvelle série de résultats d'entreprises.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de près de 0,3% à 33.810,4 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de plus de 0,8% à 11.489,2 points.



La tendance est animée pour l'essentiel par les publications des grands groupes américains, alors que la saison de résultats trimestriels bat désormais son plein aux Etats-Unis.



Si les sociétés dépassent quasi-systématiquement les prévisions de bénéfices établies par les analystes, ce n'est pas toujours le cas de leur chiffre d'affaires ou de leurs perspectives.



Caterpillar cède ainsi plus de 4% après avoir dévoilé dans la matinée des résultats trimestriels inférieurs aux attentes, pénalisés notamment par ses difficultés d'approvisionnement.



McDonald's cède lui plus de 2% après avoir présenté performances trimestrielles certes meilleures que prévu, mais aussi lancé un avertissement concernant la persistance des pressions inflationnistes en 2023.



Pfizer cède lui aussi du terrain dans les premiers échanges (-0,1%) dans le sillage de prévisions jugées décevantes par les investisseurs.



Au final, ces résultats en demi-teinte éclipsent en grande partie les publications plus satisfaisantes d'UPS (+3,2%) ExxonMobil (+2%) ou encore GM (+7,7%).



Le climat général reste plus généralement à la prudence alors que les investisseurs attendent le communiqué de presse de la Fed, qui paraîtra demain.



Du côté des statistiques, l'indice de confiance du Conference Board est ressorti à 107,1 pour le mois de janvier, contre 109 en décembre, un niveau inférieur au consensus qui le donnait à 109.



Sur le compartiment obligataire, le calme règne à 24 heures du communiqué final de la Fed avec une variation symbolique du rendement des bons du Trésor à dix ans, qui recule d'un point de base à moins de 3,54%.



Du côté des changes, le dollar regagne du terrain et reprend 0,2% à 1,0850 face à l'euro mais perd quelques fractions face aux autres devises.



A noter la remontée du baril de pétrole avec un WTI qui reprend 1,2% à 78,9 dollars à New York alors que le FMI a revu à la hausse ses prévisions sur l'économie mondiale, anticipant désormais une croissance de 2,9% cette année, contre +2,7% dans ses perspectives du mois d'octobre.