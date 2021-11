Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : amorce de consolidation latérale, détente taux information fournie par Cercle Finance • 17/11/2021 à 23:44









(CercleFinance.com) - Wall Street déçoit un peu les anticipations optimistes qui ont précédé l'ouverture de New York (de petits gains se profilaient, ils auraient été suffisants pour établir de nouveaux records) et qui cadraient bien avec le scénario de poursuite du rallye haussier à 48H des 3 sorcières'. Depuis 6 séances (le 8/11), les indices US semblent caler sous les sommets et les scores hebdomadaires ne sont plus que légèrement positifs : le Dow Jones cède -0,58%, le S&P-500 -0,26% et le Nasdaq -0,33%. Le Dow Jones notamment se replie dans le sillage de Visa (-4,5%) et Travellers (-1,6%) puis Goldman Sachs (-2,9%). Alors que la plupart des commentateurs invoquent le facteur 'inflation' et le risque de voir la FED durcir le ton (et avancer le calendrier d'un tour de vis monétaire à mi-2022), les 1ers concernés, les marchés de taux n'ont pas bronché ! Mieux, le rendement des T-Bonds se détend spectaculairement de -5Pts de base vers 1,584%... comme si les anticipations d'un retour de l'inflation vers la cible des 2% fin 2020 se renforçaient. Cette détente ne semble pas avoir grand rapport avec le chiffre des mises en chantier de logements, lesquelles se sont tassées de 0,7% en données corrigées des variations saisonnières le mois dernier aux États-Unis, à 1.520.000 en rythme annualisé, un niveau en dessous du consensus. Le nombre de permis de construire de logements américains, censé préfigurer les mises en chantier futures, a par contre augmenté de 4% à 1.650.000 en octobre, dépassant légèrement l'estimation moyenne des économistes. La baisse des mises en chantier semble à relier au manque demain d'oeuvre plutôt qu'à une désaffection des investisseurs face à des prix de plus en plus inabordables (410.000$ pour une maison 'moyenne') : il existe une clientèle solvable qui possède des centaines de milliards d'épargne à diversifier dans l'immobilier. Côté valeurs, il faut souligner que le Nasdaq-100 a fini stable (à 16.308) grâce à Moderna (+3,5%), Tesla +3,4%, Apple +1,6%, Broadcom +1,4%. Lourde chute de peloton (-6,7%) qui affiche désormais -42% en 1 mois et -66,5% depuis le 1er janvier. Chute collective également des géants de la vente en ligne chinois (-3,5% à -5%).

