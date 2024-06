Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: aligne les records, dopé par Apple et Microsoft information fournie par Cercle Finance • 18/06/2024 à 07:32









(CercleFinance.com) - Dopé par les hausses de Microsoft (+1,3%) et Apple (+2%), Wall Street semble continuer de bénéficier d'un flux acheteur qui ne connaît aucun moment de faiblesse depuis le 30 mai dernier. Ce flux vient d'être renforcé par un phénomène de 'vases communicants' au détriment de la zone euro depuis le 7 juin.



Malgré les niveaux de valorisation stratosphériques atteints mi-juin, Wall Street redouble d'audace : après cinq séances de hausse et un gain cumulé de +3% la semaine passée, les indices US poursuivent leur progression pour une sixième séance consécutive, avec une détermination redoublée.



Le S&P500 et le Nasdaq Composite inscrivent ainsi des 'doublés intraday/clôture' : le S&P 500 grimpe de près de 0,8% à 5.473, mais le nouveau zénith historique est de 5.488, tandis que le Nasdaq s'envole de moins de 1% à 17.857 (après un zénith à 17.935).



Le Nasdaq-100 se surpasse avec environ +1,2% à 19.902 (soit +18% annuel), dans le sillage de Tesla avec +5,3%, et semble filer tout droit vers les 20.000... dont le test ne semble plus constituer qu'une formalité d'ici 24 ou 48 heures. Il est difficile d'imaginer que les 20.000 ne seront pas affichés avant ce vendredi, fin du premier semestre pour la plupart des gérants.



Le Dow Jones gagne 0,5% à 38.778... il ne lui manque pas grand-chose pour aller chercher les 40.000 : encore trois séances avant celle des '4 sorcières' (ce 19 juin sera férié pour cause de célébration de l'abolition de l'esclavage aux Etats-Unis).



Côté chiffres, l'activité manufacturière diminue légèrement en juin dans la région de New York, selon l'enquête 'Empire State' de la Fed locale : l'indice des conditions générales a gagné dix points mais est resté inférieur à zéro, s'établissant à -6,0.



Les T-Bonds se dégradent nettement ce lundi avec +8 points de base à 4,292%, ce qui soutient le dollar qui reprend sa progression avec +0,25% vers 1,0715/E, le '$ Index' restant complètement stable à 105,55.





