Wall Street affiche des résultats mitigés après la publication des résultats de Nvidia et du compte-rendu de la Fed

Les marchés boursiers américains ont affiché un bilan mitigé mercredi, les investisseurs digérant les résultats de Nvidia avant l’annonce du prix de l’introduction en bourse d’Anthropic, tout en évaluant le ton belliciste qui se dégageait du compte-rendu de la Réserve fédérale américaine.

Après des fluctuations des trois principaux indices boursiers américains en début de séance, le Nasdaq a fini par remonter en milieu d’après-midi, le Dow Jones était en baisse, tandis que le S&P 500 a effacé ses modestes gains à la suite de la publication du compte-rendu de la Fed.

Les résultats trimestriels de Nvidia NVDA.O publiés mardi en fin de journée ont dépassé les attentes des analystes, et le fabricant de puces d’IA prévoit un chiffre d’affaires trimestriel supérieur aux estimations. Malgré cela, son action a reculé de 2,4% dans un contexte d’incertitudes liées au départ soudain de son cofondateur Jensen Huang la semaine dernière.

L’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX , qui a largement surperformé le marché dans son ensemble cette année, a reculé de 0,7%, soulignant les attentes élevées pesant sur le secteur dans un contexte de dépenses massives en infrastructures d’IA et de risques potentiels liés à cette technologie naissante.

Le prix de l’introduction en bourse d’Anthropic ANT.O devrait être fixé mercredi après la clôture du marché. À la limite supérieure de sa fourchette de 70 à 78 dollars, l’opération permettrait de lever environ 64,4 milliards de dollars et valoriserait l’entreprise à environ 1 400 milliards de dollars.

Les autres fabricants de puces ont affiché des résultats mitigés. Intel INTC.O a reculé de 1,8%, Micron MU.O a perdu 2%, tandis qu’Advanced Micro Devices AMD.O a progressé de 3,2%.

“De nombreux nuages sombres d’incertitude planent sur le secteur technologique, les valeurs des semi-conducteurs et l’IA en général”, a déclaré Ryan Detrick, stratège en chef des marchés chez Carson Group à Omaha. “Il est important de se rappeler que le marché n’est pas en train de s’effondrer complètement. Il est clairement dominé par le secteur technologique, mais d’autres secteurs s’en sortent en réalité plutôt bien en coulisses.”

Target TGT.N a bondi de 6,3% après que le distributeur à prix réduits a présenté des perspectives optimistes pour les fêtes de fin d’année. Les résultats de son principal concurrent, Walmart WMT.N , sont attendus jeudi.

TJX TJX.N a bondi de 10,6% après avoir annoncé des prévisions de chiffre d’affaires annuel optimistes , misant sur une forte demande à l’approche de la saison des achats de fin d’année.

L'action Take-Two Interactive TTWO.O a progressé de 7,7% à l'approche de la sortie de son jeu vidéo Grand Theft Auto VI.

Au niveau sectoriel, le secteur des biens de consommation discrétionnaire .SPLRCD s’est nettement démarqué, porté par une hausse de 3,8% du titre Amazon AMZN.O .

.DJI L'indice Dow Jones Industrial Average a perdu 555,11 points, soit 1,09%, pour clôturer à 50.204,31, le S&P 500 .SPX a perdu 19,48 points, soit 0,27%, à 7.321,05 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 82,36 points, soit 0,34%, à 24.410,75.

Sector performance YTD

ZOOM SUR LA FED

Le compte-rendu de la réunion de politique monétaire de la Fed en octobre a montré que la banque centrale restait attentive aux risques d’inflation, reconnaissant la nécessité de nouvelles hausses de taux si l’économie évoluait comme prévu. Quelques responsables ont plaidé en faveur d’une hausse de taux de 50 points de base “si les prochaines données sur l’inflation s’avéraient défavorables”.

Les données sur les prix à la consommation et à la production publiées après la réunion d’octobre ont fait état d’une hausse des prix plus forte que prévu.

Le gouverneur de la Fed, Christopher Waller , a adopté mercredi une position restrictive, affirmant que la banque centrale devait se montrer plus offensive dans sa réponse à l’inflation. Cela fait suite aux commentaires de John Williams mardi, dans lesquels le président de la Fed de New York a déclaré que, bien qu’il soit favorable à un resserrement de la politique monétaire, il n’y avait pas lieu de prendre des “mesures radicales”.

Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés financiers tablent sur une probabilité de 94,7% d'une hausse des taux d'intérêt de 25 points de base à l'issue de la réunion de la Fed en décembre.

Les données sur le marché immobilier publiées mercredi ont montré une hausse des taux hypothécaires, un fléchissement des permis de construire et une chute des ventes de logements en attente à un niveau historiquement bas.

À la Bourse de New York (NYSE), les titres en baisse ont été 1,09 fois plus nombreux que ceux en hausse. On a enregistré 33 nouveaux plus hauts et 551 nouveaux plus bas à la NYSE.

Sur le Nasdaq, 2.345 titres ont progressé et 2.330 ont reculé, les titres en hausse l'emportant sur les titres en baisse dans un rapport de 1,01 pour 1.

Le S&P 500 a enregistré 4 nouveaux plus-hauts sur 52 semaines et 8 nouveaux plus-bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 28 nouveaux plus-hauts et 369 nouveaux plus-bas.