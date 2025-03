Wall Street affaiblie par la guerre commerciale

(AOF) - Les marchés américains sont attendus en baisse après avoir déjà fortement reculé hier. L'offensive commerciale américaine de l'administration Trump vis-à-vis du Canada, de la Chine et du Mexique est accueillie froidement par les investisseurs américains. Elle intervient en effet à un moment où l'économie américaine voit sa dynamique sérieusement se dégrader. L’inflation pourrait, elle, repartir de l’avant. A 30 minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P 500 et le Nasdaq Composite perdent respectivement 0,59% et 0,60%. Les taux longs se stabilisent.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont chuté. Ils ont été initialement pénalisés par un indice des directeurs d'achat (ISM) manufacturier inférieur aux attentes, dont la composante " prix payés " a surpris par sa vigueur. La baisse s'est accentuée à la suite de l'annonce par Donald Trump de la mise en place, effective à partir de mardi, de droits de douanes visant le Canada, la Chine et le Mexique. Le Dow Jones a perdu 1,48% à 43191,24 points et le Nasdaq, 2,64% à 18350,19 points. Les taux longs ont nettement baissé, de même que les cours du pétrole alors que l'Opep+ va augmenter sa production en avril.

Les chiffres macroéconomiques

Aucune statistique d'importance n'est attendue.

Les valeurs à suivre

Best Buy

Best Buy a fait mieux qu'espéré au quatrième trimestre, clos fin février. Le distributeur spécialisé dans les produits électroniques grand public a dégagé un bénéfice par action de 2,58 dollars contre 2,40 dollars de consensus. Il a également vu ses ventes comparables augmenter de 0,5 % à 13,95 milliards de dollars, mettant fin à 12 trimestres consécutifs de baisse. Les analystes s'attendaient à une baisse de 1,33 %.

Illumina

Illumina est attendu en baisse en pré-marché à Wall Street après que la Chine a annoncé mardi l'interdiction des importations de ses séquenceurs génétiques. Cette mesure est une riposte de Pékin à l'entrée en vigueur des droits de douane supplémentaires de 10 % imposés par le président américain Donald Trump sur les produits chinois. La Chine représente environ 7 % du chiffre d'affaires d'Illumina. Les séquenceurs permettent notamment de diagnostiquer des maladies génétiques rares.

Tesla

Tesla est attendu en nette baisse à Wall Street alors que les ventes de véhicules fabriqués en Chine par ses soins ont chuté de 49,2 % en février sur un an à 30 688 unités, soit le plus bas niveau depuis août 2022 Le constructeur automobile américain a vendu 93 926 véhicules fabriqués en Chine dans le monde au cours des deux premiers mois de l’année, un chiffre en recul de 28,7 % sur un an, selon les données de la China Passenger Car Association (CPCA). Selon la même source, son concurrent BYD a enregistré une augmentation de 90,4 % des ventes de véhicules à 614 679 unités le mois dernier.

Target

Target a fait état d'un bpa trimestriel en chute de 19,3% à 2,41 dollars ressortant au-dessus des prévisions qui ciblaient 2,27 dollars. Les ventes nettes se sont établies à 30,92 milliards de dollars alors que les analystes attendaient 30,84 milliards de dollars. Le géant de la vente au détail américain a enregistré une hausse de 1,5% des ventes comparables, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur une hausse de 1,3%.

Uber

Uber annonce que les habitants d'Austin (Texas) peuvent commander une course dans un véhicule autonome de Waymo, filiale d'Alphabet, sur son application. Dans cette ville texane, les trajets Waymo ne seront disponibles que sur l'application Uber, sans frais supplémentaires. Une fois le véhicule arrivé, les passagers peuvent le déverrouiller, ouvrir le coffre et commencer le trajet à partir de leur application Uber, avec accès à une assistance client 24h/24 et 7j/7. Uber a annoncé début janvier une collaboration avec NVidia dans la conduite autonome.

Walgreens

Walgreens Boots Alliance est attendu en nette hausse en pré-marché. Le Wall Street Journal a affirmé hier soir que la chaîne américaine de pharmacies s’apprêtait à conclure un accord en vue de son rachat par la société de capital-investissement Sycamore Partners pour un montant de 11,30 à 11,40 dollars par action en numéraire, soit 9,76 et 9,85 milliards de dollars en tout. Le quotidien new-yorkais précise que l’accord devrait être conclu dès jeudi.