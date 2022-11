Wall Street: accueil positif au rapport sur l'emploi mitigé information fournie par Cercle Finance • 07/11/2022 à 07:08

(CercleFinance.com) - Wall Street a terminé vendredi sur des gains sensibles suite au rapport sur l'emploi : le Dow Jones a gagné près de 1,3% à 32403 points, tout comme le Nasdaq Composite à 10475 points, ramenant leurs pertes hebdomadaires respectives à 1,4% et 5,7%.



Le Département du Travail a annoncé que l'économie américaine avait créé 261.000 emplois non agricoles au mois d'octobre, un chiffre supérieur aux attentes et semblant donc a priori de nature à renforcer les craintes d'une poursuite du resserrement monétaire.



Cependant, l'augmentation du taux de chômage de 0,2 point à 3,7%, ainsi que le ralentissement de la hausse du salaire horaire moyen à +4,7%, étaient de nature à inciter la Fed à temporiser et donc à plaider pour un ralentissement de ses hausses de taux.



'Ces chiffres vont encore dans le sens de prochaines hausses de taux, mais à en croire les indications récentes de la Fed, on se dirigerait vers des relèvements inférieurs à ceux de 75 points de base récemment décidés', soulignait ainsi une grande banque européenne.



Sur le marché du pétrole, le baril de brut léger texan (WTI) a grimpé de 5% à 92,6 dollars sur fond de repli du dollar et de spéculations quant à un éventuel relâchement de la politique 'zéro Covid' en Chine, entrainant des valeurs comme SLB (+2,5%).



Concernant les publications de résultats du jour, les opérateurs ont délaissé celles du groupe de solutions de paiements PayPal (-1,8%), mais acclamé celles de l'équipementier télécoms Motorola (+7%) et de la chaine de cafés Starbucks (+8,5%).



Caterpillar a grimpé de 3,9%, le constructeur d'équipements de chantiers ayant remporté un contrat de 1,28 milliard de dollars pour du matériel destiné aux forces armées américaines, à savoir l'armée de terre, la Navy, l'armée de l'air et les Marine Corps.