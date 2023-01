Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Wall Street: accalmie après un début d'année en fanfare information fournie par Cercle Finance • 19/01/2023 à 15:16

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait débuter en baisse jeudi matin, poursuivant sa pause amorcé au cours des deux dernières séances après un début d'année particulièrement réussi.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais perdent tous autour de 0,7%, annonçant une note de faiblesse à l'ouverture.



Les marchés d'actions américains sortent de deux semaines consécutives de gains qui avaient permis au S&P 500, l'indice de référence des gérants américains, de gagner plus de 4% en moins de neuf séances.



Les indices, qui sont remontés très haut et très vite, pourraient maintenant avoir besoin d'un peu de répit et de consolider alors que la valorisation des actions américaines n'a rien de bon marché d'après les analystes.



Pour mémoire, les résultats du quatrième trimestre 2022 - qui devraient s'accélérer dans les semaines à venir - devraient afficher le premier trimestre de croissance négative depuis le troisième trimestre 2020.



Wall Street semble par ailleurs se chercher une tendance après avoir pris connaissance ce matin d'indicateurs sans grand relief.



Sur le front de l'immobilier, les mises en chantier de logements ont diminué de 1,4% le mois dernier, tandis que les permis de construire, censés préfigurer les mises en chantier futures, ont baissé de 1,6%.



Les inscriptions aux allocations chômage ont quant à elles reculé de 15.000 lors de la semaine du 9 janvier pour s'établir à 190.000 contre 205.000 la semaine précédente.



L'indice 'Philly Fed' - qui mesure l'activité dans l'industrie manufacturière du nord-est du pays - est remonté à -8,9 après être tombé -13,7 en décembre, alors que les économistes l'attendaient autour de -11.



Enfin, le risque d'un affrontement autour du plafond de la dette à Washington commence à inquiéter sérieusement les gérants qui redoutent une répétition des épisodes de 'shutdown' ayant déjà paralysé les marchés par le passé.



'Il est très probable qu'une bataille politique très intense intervienne aux Etats-Unis au sujet du relèvement du plafond de la dette', prévient Bastien Drut, le responsable de la stratégie macroéconomique chez CPR AM.



'Mais paradoxalement, cela devrait avoir des conséquences positives pour les marchés financiers dans un premier temps car cela libérera des liquidités', explique l'économiste.



Lors des mois qui avaient précédé l'accord sur le plafond de la dette, en 2021, le compte du Trésor à la Fed avait en effet convergé vers zéro et les réserves des banques commerciales à la Fed avaient nettement progressé, un phénomène correspondant à une libération de liquidités de type 'banque centrale'.