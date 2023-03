Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: a terminé en hausse après un bon indice ISM information fournie par Cercle Finance • 06/03/2023 à 08:10









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a terminé la séance en hausse vendredi suite à la publication d'un bon indice ISM des services, pourtant de nature à alimenter les craintes concernant la politique monétaire de la Fed.



En fin de séance, le Dow Jones avance de 1,17%, tandis que le Nasdaq Composite s'adjuge près de 2%.



Wall Street, dont les trois indices-phare avaient ouvert dans le vert, a maintenu le cap haussier amorcé la veille dans le sillage de l'ISM, qui a montré que l'activité du secteur des services avait encore augmenté en février.



L'indice ISM est ainsi ressorti à 55,1 le mois dernier, contre 55,2 en janvier, un chiffre nettement supérieur aux attentes des économistes qui visaient 54,5.



Ces signes de bonne résistance du secteur des services, qui génère une grande partie de l'inflation actuelle, pourraient toutefois continuer à encourager la Fed à relever ses taux d'intérêt.



Mais les marchés d'actions préfèrent surfer sur les propos rassurants tenus la veille par Raphael Bostic, le président de la Fed d'Atlanta, qui s'est prononcé en faveur d'une hausse 'lente et régulière' des taux de la Fed.



La vigueur de l'économie américaine et la perspective de nouvelles hausses de taux conduisent néanmoins les investisseurs à ne pas déserter trop tôt le compartiment obligataire.



Le rendement des Treasuries à 10 ans a toutefois perdu un peu de terrain suite à la publication de la statistique, sans pour autant enfoncer la barre des 4%.



Le dollar a lui aussi accentué son repli face à l'euro, faisant remonter la monnaie unique à 1,06.



Du côté des valeurs, Dell Technologies (-0,8%) a terminé la séance sur une note hésitante en dépit des bons résultats trimestriels publiés la veille au soir.



Costco lâche de son côté 2,1% après avoir dévoilé un bénéfice net pour son deuxième trimestre comptable de près de 1,47 milliard de dollars, soit 3,30 dollars par action, à comparer à un BPA de 2,92 dollars au titre de la même période de l'exercice précédent.





