Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Wall Street: a terminé en forte hausse malgré l'inflation information fournie par Cercle Finance • 14/10/2022 à 08:29

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a terminé en forte hausse en fin de séance sur le Dow Jones (+2,83%), le S&P 500 (+2,6%) et le Nasdaq (+2,23%) malgré la parution de chiffres de l'inflation préoccupants.



D'après le Département du Travail, l'inflation en rythme annuel aux Etats-Unis a légèrement ralenti à 8,2% en septembre, mais hors énergie et produits alimentaires, deux catégories habituellement volatiles, elle s'est au contraire accéléré à 6,6%.



Ces chiffres sont de nature à conforter l'attitude 'faucon' de la Réserve fédérale, attitude qui apparait d'ailleurs nettement dans le compte-rendu, paru mercredi, de la dernière réunion de son comité de politique monétaire (FOMC) des 20 et 21 septembre.



'Ces minutes ont montré que ses responsables étaient bien davantage préoccupés par les risques liés à l'inflation que par les répercussions du durcissement de la politique monétaire sur l'emploi dont ils admettent un probable affaiblissement', rappelle Kiplink.



Autre donnée parue ce jeudi, les inscriptions aux allocations chômage ont augmenté lors de la semaine du 3 octobre aux Etats-Unis, celles-ci s'établissant à 228.000, contre 219.000 la semaine précédente, toujours selon le Département du Travail.



Dans l'actualité des valeurs, BlackRock, le premier gestionnaire d'actifs du monde, publie un bénéfice net ajusté en recul de 17% au titre du troisième trimestre 2022, malgré des afflux nets long terme de 65 milliards engrangés sur la période.



La compagnie Delta Airlines affiche de son côté, toujours au titre du trimestre écoulé, une marge opérationnelle à deux chiffres pour le deuxième trimestre de suite, à 10,4%, ainsi qu'un chiffre d'affaires trimestriel record.



Caterpillar a annoncé jeudi soir que son conseil d'administration avait renoncé à la politique exigeant que son PDG, Jim Umpleby, prenne sa retraite à l'âge de 65 ans, lui permettant donc de rester à son poste au-delà de février 2023.



Accenture annonce que sa filiale Accenture Federal Services (AFS) a remporté un contrat de 189 millions de dollars auprès des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) pour accélérer la migration de l'agence vers le cloud.



Amazon annonce que sa société Amazon Web Services (AWS) va développer un logiciel cloud personnalisable, en collaboration avec BMW, afin de simplifier l'exploitation des données de millions d'utilisateurs de véhicules connectés.