Wall Street a pratiquement effacé ses pertes liées à la pandémie, le Nasdaq au plus haut

LA BOURSE DE NEW YORK FERME EN HAUSSE NEW YORK (Reuters) - A la Bourse de New York, l'indice Nasdaq a fini la séance lundi sur un record de clôture tandis que les autres indices vedettes de Wall Street gagnaient eux aussi du terrain, les investisseurs restant convaincus d'un rebond rapide de l'économie après la pandémie de coronavirus. A la cloche, le Nasdaq Composite avance de 110,66 points, soit 1,13%, à 9.924,75 points. Il est le premier des trois indices principaux de Wall Street à avoir effacé toutes ses pertes provoquées par la pandémie. Il dépasse son précédent record inscrit le 19 février à 9.817,18 points. Et, depuis le 23 mars où il avait touché son point bas, il est en progression de 44,7%. L'indice Dow Jones gagne pour sa part 461,46 points, soit 1,7%, à 27.572,44. Le S&P-500, plus large, a prend 38,46 points, soit 1,20%, à 3.232,39. Sur un an, le S&P est de nouveau sur une hausse. L'optimisme se nourrit toujours de la très bonne surprise du rapport sur l'emploi américain qui est venu renforcer vendredi les attentes d'un redémarrage rapide de l'économie. "C'est de l'optimisme qui entoure la réouverture de l'économie mondiale et la probable confirmation que l'économie américaine va connaître une reprise en V au cours du deuxième semestre", estime Sam Stovall, de CFRA Research à New York. La décision de la Réserve fédérale de faciliter les termes de son programme de prêts à "Main Street" (le tissu économique "réel", par opposition à Wall Street) a également porté le mouvement. Des onze indices sectoriels les plus importants du S&P, le secteur de l'énergie enregistre la plus forte progression après l'accord conclu ce week-end au sein de l'Opep+, qui regroupe les pays de l'Opep et plusieurs autres producteurs majeurs, dont la Russie, sur une prolongation des réductions volontaires d'extraction de brut. Le secteur aérien est lui aussi en plein redressement, de même que deux des principaux acteurs du marché des croisières: l'action Carnival prend 15,81% à la clôture tandis que Norwegian Cruise Line bondit de 19,75%. (Caroline Valetkevitch; version française Henri-Pierre André)

