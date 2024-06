Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: à peine freinée par les élections européennes information fournie par Cercle Finance • 10/06/2024 à 17:35









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York subit à son tour les effets des résultats des élections européennes lundi, mais avec des conséquences bien moins prononcées que sur le Vieux Continent.



Aux alentours de 11h15, le Dow Jones recule de 0,2% à 38.707,1 points, mais le Nasdaq Composite parvient encore à avancer de 0,1% à 38.707,1 points.



Comme en Europe, la tendance est affectée par les risques engendrés par la montée des partis nationalistes et les incertitudes entourant l'issue des futures élections législatives en France.



La convocation d'élections anticipées dans le pays a en effet fait augmenter le risque politique et ouvert une période d'incertitude jusqu'au soir du second tour, le 7 juillet prochain.



Face à ces risques politiques, les investisseurs américains restent globalement de marbre.



'Bien qu'au niveau européen, le glissement vers la droite du Parlement soit confirmé, il existe une stabilité politique qui ne devrait pas avoir d'impact sur les marchés financiers', rassure la Banque Richelieu.



Sachant que le Nasdaq a déjà grimpé de 14% depuis le début de l'année, le retour du risque politique en Europe aurait pu constituer une bonne raison de se mettre provisoirement à l'écart des marchés d'actions, comme ce fut le cas lors de la crise grecque entre autres.



Pour l'instant, ce sont les valeurs financières sont les plus malmenées à Wall Street lundi avec un recul de presque 1%.



Face aux inquiétudes entourant le regain de tension politique en Europe, les investisseurs espèrent peut-être pouvoir être rassurés cette semaine par les annonces de la Réserve fédérale.



Le rendement des Treasuries à dix ans se dégrade toutefois de quatre points de base à 4,47% à 48 heures du communiqué final de la Fed, qui ne devrait donner lieu à aucune annonce majeure.



Les cours pétroliers sont également orientés à la hausse alors que les analystes de Goldman Sachs disent tabler sur un baril de Brent à 86 dollars cet été.



Le Brent progresse actuellement de 1,3% à plus de 80,6 dollars tandis que le brut léger américain prend 1,5% à 76,7 dollars.



S'agissant des valeurs, Apple recule de 0,6% à quelques minutes d'une 'keynote' qui devrait officialiser ses grandes ambitions dans le domaine de l'IA.



Nvidia prend le chemin de la hausse (+1,3%) après la division de son nominal, une mesure habituellement suivie d'une surperformance du titre fractionné, rappellent les stratèges de Goldman Sachs.



Microsoft (+0,8%) signe de son côté l'une des plus fortes progressions du Dow Jones alors que les analystes de New Street Research ont initié la valeur à l'achat en raison de ses nombreuses 'franchises' de qualité.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.