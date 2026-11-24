Wall Street a évolué en ordre dispersé mardi, au lendemain de son rebond spectaculaire porté par le retour de Jensen Huang à la tête de Nvidia. L'enthousiasme aura été de courte durée pour les valeurs de l'IA, de nouveau sous pression, tandis que le reste du marché a plutôt bien résisté, soutenu par des statistiques économiques encourageantes et un regain d'intérêt pour les secteurs défensifs. À la clôture, le S&P 500 recule de 0,50% à 7 201,1 points, le Nasdaq 100 cède 1,99% à 26 214,2 points, tandis que le Dow Jones progresse de 0,85% à 50 018,7 points.

Le retour de Jensen Huang aux commandes de Nvidia n'aura donc offert qu'un court répit aux investisseurs. Après avoir bondi de plus de 30% lundi, le fabricant de puces rechute de 6%, alors que le chef de file des démocrates au Sénat, Chuck Schumer, a directement accusé le dirigeant d'avoir enfreint les restrictions américaines à l'exportation de semi-conducteurs avancés vers la Chine. Des accusations qui restent à établir, mais qui prennent une dimension particulière après la victoire des démocrates dans les deux chambres du Congrès lors des élections de mi-mandat.

Les tensions commerciales reviennent également au premier plan. Selon Bloomberg et le Wall Street Journal, l'administration Trump préparerait de nouveaux droits de douane visant notamment la Chine, l'Union européenne et une quinzaine d'autres partenaires commerciaux, afin de remplacer une partie des mesures précédemment invalidées par la Cour suprême. Ces nouvelles taxes, qui pourraient être annoncées dès ce soir, viseraient notamment les pays accusés de subventionner excessivement leur industrie. Bloomberg précise toutefois qu'elles devraient rester ciblées et respecter les plafonds prévus par les accords commerciaux récemment négociés.

Ces incertitudes alimentent de nouveaux dégagements sur les semi-conducteurs, avec un indice SOX en recul de 8%. Micron (-11%) souffre notamment d'une dégradation de recommandation de BNP Paribas, tandis qu'AMD (-9%) pâtit de l'enregistrement de titres susceptibles d'être revendus sur le marché. Analog Devices (-17%) et Hewlett Packard Enterprise (-16%) sont également lourdement sanctionnés, les investisseurs s'inquiétant de leurs perspectives de marges malgré des résultats supérieurs aux attentes. Anthropic (-5%) poursuit pour sa part sa descente et évolue désormais juste sous son prix d'introduction en Bourse de 83 dollars.

Le contraste avec le reste de Wall Street est particulièrement marqué. La santé ( 3,0%) domine le S&P 500, portée notamment par Eli Lilly ( 3%), devant les biens de consommation courante ( 1,6%) et l'énergie ( 1,2%). À l'inverse, la technologie (-3,3%) concentre l'essentiel des ventes. Cette rotation permet au Dow Jones et au Russell 2000 ( 0,7%) de progresser, alors que les investisseurs continuent de réduire leur exposition aux valeurs de croissance les plus sensibles au sentiment de marché.

L'économie américaine apporte par ailleurs quelques motifs de satisfaction. L'indice de confiance des consommateurs du Conference Board a bondi à 103,3 points en novembre, contre 91,9 en octobre, atteignant son plus haut niveau depuis janvier 2025. Cette amélioration, qui intervient après la dissipation d'une partie des incertitudes électorales, contraste avec les inquiétudes persistantes autour de l'IA. Elle accompagne de solides réactions aux publications des distributeurs Abercrombie & Fitch ( 20%) et Dollar Tree ( 11%), qui ont tous deux relevé leurs perspectives annuelles.

L'attention des investisseurs se tourne désormais vers la publication mercredi de l'indice PCE d'inflation du mois d'octobre, qui pourrait rapidement remettre au premier plan les risques d'un nouveau relèvement des taux de la Fed.