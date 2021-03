Wall Street à des niveaux records après le rally déclenché par le stimulus fiscal

Semaine du 8 au 14 Mars 2021

Le Dow Jones Industrial Average a bondi de +4.07% sur la semaine, touchant ainsi un nouveau record en clôture de 32'778.64, après que le Congrès américain ait définitivement adopté le plan de relance de 1'900 milliards de dollars, avec des aides directes aux ménages (chèques jusqu'à 1'400 dollars par personne gagnant moins de 80'000 dollars par an). Simultanément, le S&P 500 a affiché un gain de +2.64%, tandis que le Nasdaq prenait +3.09%. La performance hebdomadaire des petites valeurs a été encore plus impressionnante (Russell 2000 bondissant de +7.32%), amenant le gain cumulé depuis le début de l'année à +19.14%, soit un écart de rendement de +14.15% avec les grandes capitalisations (proxy S&P 500) sur les 10 premières semaines de l'année.

Tous les secteurs S&P ont terminé la semaine en territoire positif, sans exception, mais il est à noter que les principaux perdants des trois dernières semaines ont été cette fois-ci les principaux gagnants (biens de consommation discrétionnaire : +5.74%, immobilier : +5.71%, services d'utilité publique : +4.41%). En revanche, l'énergie a ralenti (+1.08% de hausse hebdomadaire, pétrole WTI en légère baisse de -0.73% alors que les stocks américains ont progressé de 12 millions de barils la semaine passée) mais reste cependant le secteur le plus profitable depuis le début de l'année (+40.08%), loin devant les valeurs financières (+3.17% WTD, +17.52% YTD).

Si les principaux marchés européens ont suivi la tendance (CAC 40 : +4.56%, DAX 30 : +4.18%), les marchés asiatiques ont en revanche affiché des résultats contrastés (Nikkei 225 : +2.96%, Kospi : +0.93%, S&P/ASX 200 : +0.83%, Shanghai Composite : -1.40% alors que la Chine confirmait ne pas envisager de stimulus cette année).

Sur le front des taux d'intérêt, les perspectives de dépenses publiques massives et une croissance économique plus forte (comme le laisse présager l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan qui a progressé de 6.2 points en mars, passant ainsi de 76.8 à 83) a poussé le rendement du T-Note 10 ans américain à +1.60% (+8bps sur la semaine), tandis que le Bund allemand de même maturité restait quasiment inchangé à -0.31%. Les marchés de crédit ont enfin montré des signes de stabilisation après une période très mouvementée. Les obligations d'entreprises ont ainsi perdu beaucoup moins de terrain que les semaines précédentes (notation « investissement » : -0.05% en Europe, contre -0.31% aux Etats-Unis). Les titres à haut rendement on fait un peu mieux (+0.19% en Europe, -0.08% outre-Atlantique) et la dette émergente a réussi à mettre un terme à trois semaines de pertes cumulées (+0.20% en devises locales).

Du côté de l'or, l'once a repris +1.55% à 1'727 dollars, tandis que la paire EUR/USD faisait preuve d'une relative stabilité à 1.1937 dollar (+0.25%).

Enfin, le bitcoin bondissait à 59'750 dollars alors que les investissements institutionnels continuent à soutenir la plus populaire des cryptomonnaies.

