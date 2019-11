Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : 9ème hausse du 'Dow' par la magie de Disney +7% Cercle Finance • 13/11/2019 à 23:11









(CercleFinance.com) - Le Dow Jones (+0,33% à 27.783 et un zénith à plus de 27.800 à 2 reprises en séance) vient d'aligner mercredi soir sa 9ème séance de hausse consécutive et son 5ème record absolu pour le seul mois de novembre, pour un cumul +2,2% et même de +6% depuis le 3 octobre. Le 'Dow' a largement surperformé grâce au titre Disney (+7,3%) qui a bénéficié du large succès de sa plateforme de streaming qui aurait plus de 10 millions d'abonnés aux Etats Unis, Canada, Pays-Bas... Les investisseurs US n'ont pas réagi aux informations du Wall Street Journal qui révèle que les négociations commerciales sur le volet agricole ont 'échoué' car Pékin ne veut pas d'un accord à l'avantage exclusif des États-Unis, et encore moins sous la contrainte de tarifs douaniers, déjà en vigueur ou à venir. Le S&P 500 a grappillé +0,07% à 3.094 et le Nasdaq termine in extremis dans le rouge (-0,05% à 8.482) après avoir culminé vers 8.495Pts (pas de nouveau record absolu à la clé). De son côté, Jerome Powell s'est exprimé devant une commission mixte du Congrès et y a tenu des propos très 'convenus': 'La politique monétaire actuelle est globalement compatible avec nos perspectives de croissance économique modérée mais durable'. 'Le marché du travail est vigoureux -mais sans que cela génère de tensions sur les salaires-, la croissance avoisine +2% et l'inflation est proche de l'objectif symétrique de +2%'. Le Département américain du Travail a fait état d'une augmentation de 0,4% des prix à la consommation en rythme séquentiel aux Etats-Unis le mois dernier: c'est plus que les +0,2% anticipés. Le marché obligataire s'est légèrement détendu de -2Pts à 1,889%. Sur le front des valeurs, Disney fait cavalier seul, loin devant AMD (+2,2%). Côté replis, les pétrolières ont encore souffert avec avec Hess -4%, Devon et Schlumberger -3,2%, Range -2,8%, Halliburton -2%...

