Wall Street : 8ème stagnation, Facebook et Apple s'arrachent.

(CercleFinance.com) - Nouvelle séance de consolidation 'à plat', la 8ème d'affilée pour le S&P500 et le Dow Jones. Le Dow Jones est enfermé depuis le 16 avril au sein d'un corridor 4.435/4.185... même si un nouveau record intraday a été inscrit très brièvement à 4.201Pts, avant que l'indice ne s'effrite de -0,08% en clôture à 4.183 points. Le Dow Jones, plombé par Boeing et Microsoft (-2,8%), a lâché 0,48% à 32.820, le Nasdaq -0,28% à 14.051Pts. La conférence de presse de Jerome Powell n'a, comme prévu, pas apporté d'éléments nouveau ': la FED va continuer son 'QE' afin de maintenir les taux d'intérêt à long terme à un niveau très bas, malgré des signaux de reprise encourageants. Si l'inflation accélère un peu au-dessus de la cible de 2%, ce serait lié à des 'facteurs temporaires' et cela ne devrait pas déclencher de hausse des taux. Ce discours semble avoir convaincu Wall Street puisque le rendement des bons du Trésor à 10 ans, qui grimpaient de +2Pts à la mi-séance ont inversé la vapeur pour terminer symétriquement en repli de -1,2Pts à 1,61%. Mais le point d'orgue de cette séance, c'était les trimestriels d'Apple et de Facebook: ni l'un ni l'autre n'ont déçu. Facebook a annoncé un quasi-doublement de son bénéfice net au 1er trimestre à 9,5Mds$ (soit 3,3$ de profit par titre contre 2,6$ attendu) et rajoutait +5,5% aux +1,5% gagnés en séance : nouveau record historique à la clé Plus attendu encore, Apple dévoile un chiffre d'affaire de 89,6Mds$ (contre 77Mds$ anticipé), boosté par la demande d'i-Phone-12 (47,9Mds$ de vente d'i-Phones). Les ventes de 'services' battent également un record à 16,91Mds$, les ventes de 'Mac' repassent devant les ventes de tablettes (9,1Mds$ contre 7,1Mds$) du fait d'achats massifs de PC lié au télétravail. Le profit par action ressort à 1,40$ contre une estimation de 1$ (le dividende sera relevé de 22Cts) mais l'annonce la plus spectaculaire est que le plan de rachat d'actions est porté à 90Mds$ (c'était 'dans les tuyaux', Apple ne pouvait pas faire moins qu'en 2020). Hors séance, Apple gagnait +3,3% à 138$, à comparer avec un record de 145$. Le Nasdaq a été plombé par Amgen -7,2%, Texas Inst -4,4%, Discovery -3,9%, Microsoft -2,8%, Moderna -2,6%, Akamai -2,5%, Analog -2,2%, Microchip -1,8%, Tesla -1,5%, AMD -1,4%, Qualcomm -1% Le S&p500 a été soutenu par Alphabet +3,2%, Netease +2,3%, Marvel Techno +1,9%, Amazon et Facebook +1,2% (+5,5% 'after hour' de même que Qualcomm), Les pétrolières furent les vraies vedettes du jour (le baril a gagné +2% sur le NYMEX) avec une forte hausse du secteur dans le sillage de Devon +8,5%, Hess +7,8%, Diamonbak +4,7%, Schlumberger +4,5%, Halliburton +4,2%, Conoco +3,3%, Exxon +3%, etc.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.