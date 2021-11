Wall Street : 8ème record du S&P500, Alphabet à 2.000Mds$

(CercleFinance.com) - Nouveau carton plein de records absolus en clôture, pour les 4 principaux indices US qui ont entamé la semaine par une nouvelle rafale de zéniths historiques dès les premières minutes de cotations (pour le Dow Jones et le Russell-2000 qui font le doublé 'intraday/clôture').

Le S&P500 (+0,1% à 4.702) se contente d'inscrire son 8ème record consécutif de clôture, mais le véritable exploit est de parvenir à aligner une 17ème séance de hausse sur une série de 19.

Le Nasdaq (+0,07% à 15.982 après +0,3% initialement à 16.038) aligne sa 11ème séance de hausse d'affilée dans le sillage des semi-conducteurs (+1,5% en moyenne, grâce aux +10% d'AMD).

Le Dow Jones qui grimpe de +0,3% vers 36.432 a inscrit haut la main un nouveau record absolu vers 36.560 dans le sillage de Caterpillar (+4%) et AMEX (+2%).

Wall Street semble bien parti pour sa 5ème semaine de hausse consécutive et vient déjà de valider sa plus longue séquence haussière sans aucune consolidation intermédiaire de plus de 0,5% depuis février 2019 (grand revirement de la FED qui réenclenchait un cycle de baisse de taux après une fin d'année 2018 plombée par un 'tapering').

James Bullard et Richard Clarida reconnaissent ce lundi que l'inflation reste plus soutenue et durable que prévu, ce qui peut justifier de remonter les taux avant fin 2022 et d'achever le 'tapering' avant juillet prochain.

Aucune donnée n'était attendue ce lundi, la plus attendue est celle des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis ce mercredi.

Le marché obligataire digère sa forte hausse des 3, 4 et 5 novembre et les T-Bonds affichent +4 point de base à 1,4950%.

Le Nasdaq a été tiré vers les 16.000 dans le sillage d'AMD +10,1%, Xilinx +4,8%, Nvidia +3,5%, Moderna +3,3%, Citrix +2,6%, Micron +2,3%, Qualcomm +1,7% et Alphabet (nouveau record à 3.020$) qui passe la barre des 2.000Mds$ de capitalisation, rejoignant le duo Apple/Microsoft pour former un trio pesant près de 7.000Mds de 'capi'... en y ajoutant Tesla qui pesait 1.500Mds$ à l'ouverture, cela représente autant que la valorisation du Nasdaq-100 mi-mars 2020.

Parmi les perdants du jour, on notait Peloton -7,9%, Tesla -4,8%, eBay -2,4%, Biogen -2,2%, FOX ou Zoom -1,8%...