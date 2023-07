Wall Street: 8ème hausse d'affilée, résultats Netflix mitigé information fournie par Cercle Finance • 19/07/2023 à 22:28

(CercleFinance.com) - Et de 8 ! Tous les indices -sans exception- terminent dans le vert, et pour les 3 principaux, c'est la 8ème séance de hausse d'affilée: encore 2, et la séance des '3 sorcières' viendra conclure un beauté un 5ème mois de hausse consécutif, en mode funiculaire depuis le trou d'air 'SVB/Crédit Suisse' de la mi-mars (vite comblé grâce à l'action résolue de la FED, on s'en souvient).



Comme indiqué, tous les indices US finissent dans le vert : Dow Jones +0,35%, S&P500 +0,25% (4.566), Nasdaq +0,05%, Russel-2000 +0,4%... et le Dow Transport, précurseur de la croissance termine à +0,8%.

Malgré ces gains et l'optimisme apparent, le VIX 'CBOE Volatility' se tend de +3,3% à 13,75, c'est assez contre-intuitif.



Le Nasdaq-100 finit inchangé, partagé entre la hausse de Zscaler +3,5%, Lucid, Salesforce et Crowdstrike +3% et les replis d'Align Techno -5%, ASML -5,5%, KLA -2,8%, Microchip -1,7%, Alphabet -1,4%, Microsoft -1,2%.



La publication la plus attendue était celle de Netflix qui annonce un profit par titre supérieur aux attentes (3,29 contre 2,86$) mais le chiffre d'affaire rate le consensus à 8,19 contre 8,3Mds$ attendu (malgré le recrutement de 5,9 millions d'abonnés).

Le titre perdait -3% après cette publication mitigée (Netflix espère une accélération de ses abonnements au second semestre 2023 et relève ses prévisions du 3ème trimestre à 3,52$ contre 3,23$).



Tesla réagit peu après publication de ses trimestriels: le chiffre d'affaire grimpe à 24,93Mds$ contre 24,48Mds$ estimé, le profit net par titre ressort à 0,91$ contre 0,82$ attendu (la marge est annoncée à 18,2%).



United Airlines bondit en revanche de +4% après des résultats supérieurs aux attentes.

IBM rate le consensus d'activité avec 15,48Mds$ contre 15,58, le bénéfice par titre ressort meilleur que prévu à 2,18$ contre 2,01$ (le cours reste inchangé).

Côté chiffres, les investisseurs attendaient les permis de construire et les mises en chantier aux Etats-Unis.

Le Département du Commerce fait état d'une chute de 8% des mises en chantier de logements aux Etats-Unis en juin, à 1.434.000 en rythme annualisé, un niveau globalement inférieur aux attentes des économistes.



De leur côté, les permis de construire ont diminué de 3,7% à 1.440.000 en rythme annualisé le mois dernier, un niveau lui aussi en dessous du consensus de marché.

Les T-Bonds se sont légèrement détendus en fin de parcours vers 3,748%, soit -4Pts (à une semaine de ce qui devrait être la dernière hausse de taux du cycle amorcé en mars 2022, avec un loyer de l'argent porté à 5,25/5,50%).