Wall Street: 7ème hausse, pluie de records, Nvidia enfin N°1

(CercleFinance.com) - Wall Street enchaine une 7ème progression consécutive et termine sur de nouveaux doublés de records 'intraday/clôture', un signe (d'excès?) de confiance à la veille d'un jour férié (célébration de l'abolition de l'esclavage aux Etats-Unis), avec un S&P500 gagnant par exemple 0,25% à 5487.



Les locomotives du jour furent Marvell +1,8%, Qualcomm +2,2%, Microchip +2,7%, Micron +3,8%, Sirius +4,5%, Walgreen +6,3% (une défensive) et bien sûr Nvidia (+3,5% à 135,6$, soit +175% depuis le 1er janvier) qui prend sa revanche après une séance de consolidation.



Valeur la plus active ce mardi, Nvidia accède au graal, c'est-à-dire décroche le titre de première capitalisation planétaire avec 3.335Mds$, détrônant Microsoft avec 3.317Mds$, puis Apple avec 3.285Mds$.



Nvidia, c'est également +2.120Mds$ (l'équivalent d'Alphabet) rajoutés depuis le 1er janvier, et 2.330Mds$ depuis fin octobre 2023 (plus que Meta, N°1 planétaire des réseaux, et TSCM, N°1 planétaire des puces, réunis). NB: les 10 premières capitalisations américaines 'pèsent' 18.000Mds$, soit l'équivalent du PIB de la Chine... ou six fois celui de la France.



La publication de plusieurs indicateurs économiques américains n'a pas vraiment impacté les indices US : aucune réaction ne fut vraiment détectable lors de la diffusion d'une hausse de 0,1% des ventes de détail en mai, ni lors de celle d'une augmentation de 0,9% de la production industrielle.



Sur le marché obligataire, le rendement du 10 ans américain se détend de six points de base vers 4,219% dans un contexte de chiffres US un peu plus faibles que prévu. Le dollar termine stable face à un panier de devises internationales.





