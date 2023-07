Wall-Street : 7ème hausse, dopé par Microsoft et les banques information fournie par Cercle Finance • 18/07/2023 à 23:19

(CercleFinance.com) - Wall Street aligne une 7ème séance de hausse d'affilée: le Dow Jones grimpe de +1,05%, le S&P500 de +0,7% et le Nasdaq qui reculait de -0,6% finit à +0,75%.

Les indices US n'ont pas fini au plus haut du jour, à 0,2% près, ce qui constitue un signe d'optimisme.

Jan Hatzius, l'économiste vedette de Goldman Sachs, indique avoir revu à la baisse, de 25% à 20%, la probabilité estimée d'une récession aux Etats-Unis au cours des 12 prochains mois... avec le rapide recul de l'inflation, c'est un véritable scénario 'Goldilocks' qui se met en place.



Mais ce sont moins les 'fondamentaux' que les valeurs qui ont écrit le, scénario haussier du jour: la vedette de la séance fut Microsoft avec un gain de +4% qui rajoute 120Mds$ à sa capitalisation (2.675Mds$, nouveau record pour ce titre)... et rattrape presque Apple (inchangé); Netflix a également bondi de +5,5%, Nvidia bat un nouveau record historique de clôture avec +2,2% (soit 1.145Mds$ de 'capi').



Les financières ont affiché le meilleur gain sectoriel avec Morgan Stanley qui a fini en boulet de canon avec +6,5%, malgré un bénéfice net en repli (-14%). Mais le chiffre d'affaires a progressé de 2% sur un an à 13,46Mds$ et la branche gestion de fortune a collecté 90Mds$ grâce aux transferts provenant des banques régionales en difficulté.



Bank of America (+4,4%) a enregistré un bond de +19% de son bénéfice (à 7,4Mds$) et une hausse de 11% de son chiffre d'affaires à 25,2Mds$.

Bank NY Mellon est 3ème sur le podium avec +4,1%, devant Citizens Financial avec +3,7%, Goldman Sachs +3,1%... mais c'est le courtier Charles Schwab qui déchire tout, et de loin avec +12,6%.



Les pétrolières se sont également distinguées avec des gains de +3,5% sur EOG, Marathon Petroleum, Range Resource, +3,2% sur Devon, +2,5% sur Diamondback, EOG ou Hess.



Les valeurs bancaires font clairement la différence à la hausse, bien plus que les ventes de détail aux Etats-Unis au mois de juin qui semblent alimenter l'espoir que la FED mette un terme à son cycle de hausse de taux dès ce 26 juillet.

Les ventes de détail n'ont augmenté que de 0,2% en rythme séquentiel en juin, après une progression de 0,5% le mois précédent (chiffre révisé d'une estimation initiale qui était de 0,3%), selon le Département du Commerce.



En excluant le secteur automobile (véhicules et équipements), les ventes de détail américaines se sont aussi accrues de 0,2% le mois dernier par rapport à mai, là où le consensus de marché attendait une hausse de +0,5%.



La production industrielle des Etats-Unis a diminué de 0,5% en juin pour un deuxième mois consécutif, dont une contraction de 0,3% pour la production manufacturière proprement-dite et une chute de 2,6% pour celle des 'utilities', selon la Réserve fédérale.



La production industrielle totale sur 12 mois recule de -0,4%. Le taux d'utilisation des capacités est tombée de -0,55%, de 79,4% en mai à 78,9% en juin, soit 0,8 point de pourcentage de moins que sa moyenne à long terme (1972-2022).

Le Département du Commerce a annoncé mardi que les stocks des entreprises avaient progressé de 0,2% après une hausse déjà modeste de 0,1% (révisée contre +0,2% en première lecture) le mois précédent, conformément aux estimations des économistes.



Les ventes des entreprises ont également augmenté de 0,2% en mai, ce qui signifie qu'au rythme actuel, il faut aux entreprises 1,40 mois pour écouler leurs stocks, à comparer avec 1,33 mois en mai 2022.



Le Dollar reprend ce soir quelques fractions face à l'Euro vers 1,12340 et le Dollar Index (+0,1%) renoue avec le seuil des '100'.