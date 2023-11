Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : 7ème hausse consécutive, dopé par plongeon WTI information fournie par Cercle Finance • 07/11/2023 à 23:23









(CercleFinance.com) - Les jeux étaient faits dès la première demi-heure : Wall-Street a vite pris de l'altitude mais les scores se sont tout aussi rapidement figés, jusqu'à la clôture.



Les 3 principaux indices US alignent une 7ème hausse consécutive (et une 8ème pour le Nasdaq qui gagne 0,9%) : le Nasdaq repasse de 12.600 à 13.640Pts, soit +8,3% en ligne droite depuis le 26 octobre.

Le 'composite' inscrit sa meilleure clôture depuis le 11 octobre (13.659), idem pour le S&P500 qui valide sa plus prolifique série haussière depuis le 15 janvier (avec +260Pts contre +280Pts il y a 10 mois).



Et le S&P ou le Nasdaq peuvent toujours compter sur les '7 fantastiques' (avec Apple +1,5%, Amazon +2,1% puis Tesla +1,3%) puis les géants de la 'tech' comme Zscaler +4,9%, Adobe +3,5%, Intuit +2,7%, Airbnb +2,5%, Intel et Palo-Alto +2,2%, Broadcom +1,9%.



Le 'fait du jour' c'est probablement la chute libre -assez inattendue- de -4,6% du pétrole à Londres et New York (plus lourd repli depuis le 4 octobre): le 'WTI' décroche vers 77,2$, ce qui provoque des dégagements sur Halliburton -4%, Chesapeake et Baker Hugues -3,1%, Devon -3%, Conoco -2,7%, Marathon et Occidental Petroleum -2,5%.

Le fort repli du baril a certainement contribué à l'embellie des T-Bonds US qui se détendent de -9Pts vers 4,5700%.



Peu de chiffres à l'agenda ce mardi : le déficit commercial des Etats-Unis s'est creusé à -61,5Mds$ au mois de septembre (contre 58,7Mds$ au mois d'août, révisé d'une estimation initiale de 58,3 milliards), selon le Département du Commerce.



Ce creusement de 4,9% du déficit d'un mois sur l'autre reflète une augmentation de 2,7% des importations de biens et services par les Etats-Unis, à 322,7%ds$, surpassant donc une hausse de 2,2% de leurs exportations, à 261,1Mds$.









