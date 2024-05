Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: 5 replis sur 7 sur le 'Dow', le VIX bondit information fournie par Cercle Finance • 30/05/2024 à 07:32









(CercleFinance.com) - Wall Street consolide, mais préserve sa tendance haussière, sinon ses chances de terminer le mois au zénith si jamais les chiffres de l'inflation publiés vendredi faisaient figure de 'divine surprise' : le S&P500 a cédé 0,75% vers 5.267 et a fini exactement -au point près- sur le support/plancher testé jeudi dernier.



Le Dow Jones, une fois de plus en proie à la lourdeur, a lâché 1,05% à 38.441, alignant ainsi sa cinquième séance de repli sur sept (série émaillée de deux séances de stabilisation).



Le Nasdaq Composite ne s'est effrité que de 0,6% à 16.920, soutenu -cela devient presque une litanie quotidienne- par Nvidia (+0,8%) qui a inscrit un nouveau doublé 'record de clôture/record absolu' à 1.148$ et 1.155$, atteignant une capitalisation de 2.870Mds$, plus proche que jamais de celle d'Apple (+0,15% pour 2.918Mds$ de 'capi').



Wall Street a été pénalisé par une nouvelle poussée de fièvre sur le rendement des bons du Trésor US: le '10 ans' a bondi de +8 points de base vers 4,62%, et le '2 ans' a terminé au contact des 5,00% (testés en séance), vers 4,98%.



Les opérateurs ont été troublés par les dernières déclarations de Neel Kashkari -patron de la Fed de Minneapolis- qui s'est montré très vigilant au sujet de l'inflation, ce qui confirmait qu'il n'y avait pas de consensus au sein de la Fed pour amorcer une baisse de taux.



Le consensus concernant une première réduction de 25 points de base en septembre est d'ailleurs tombé à proximité de 40%, contre 46% la veille et 61% il y a une semaine.



Les marchés US ont vu leur sérénité s'évaporer à 48 heures de la publication des données d'inflation PCE aux Etats-Unis : le VIX a fait une embardée de +10,5% vers 14,30 contre 11,52 jeudi dernier.



Le baril de pétrole 'WTI' a fait le grand écart en intraday, avec une ouverture au zénith à 85$, puis une clôture au plus bas du jour : -1,3% à 83,5$.



La hausse des taux n'a pénalisé que marginalement l'or avec une once en repli de -0,6% vers 2.337$ (c'est clairement insignifiant).





