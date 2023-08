Wall Street : 4ème hausse suite aux signaux éco plus faibles information fournie par Cercle Finance • 30/08/2023 à 22:31

(CercleFinance.com) - La hausse l'emporte à Wall Street à l'issue d'une séance plutôt calme... mais c'est la 4ème hausse consécutive pour le Nasdaq (+0,48%), pour le S&P500, et le Dow Jones s'extirpe de la zone rouge pour grappiller +0,11



Les gains du Nasdaq auraient pu être bien plus substantiels vu les gains en 'after hour' pour Salesforce (+5,5% sur une révision à la hausse de ses objectifs après +1,5% en séance) et pour Okta (+11% sur des résultats supérieurs aux attentes).



Sinon, les locomotives du jour furent Apple +1,9%, Micron +2,1%, Intuitive Surgical +2,8%.



Wall Street a peu réagi aux statistiques du jour qui ne se sont pas imposées comme des 'game changers' : les créations d'emplois dans le secteur privé aux Etats Unis ont chuté de moitié au mois d'août.

ADP n'a recensé que 177.000 nouvelles embauches du fait de la chute des créations d'emplois dans l'hôtellerie-restauration (à seulement 30.000), après les fortes embauches dans ce secteur les mois précédents.

Le 'NFP' qui sera publié vendredi pourrait confirmer un 'coup de moins bien' sur le marché du travail, de quoi inciter la FED à passer son tour le 20 septembre puis début novembre.



Le second chiffre du jour, c'était celui du PIB réel US pour le deuxième trimestre 2023 : il ressort à 2,1% en rythme annualisé, selon une deuxième estimation du Département du Commerce, qui l'avait annoncée à 2,4% en toute première lecture, après un taux de 2% observé au premier trimestre.



Par ailleurs, la hausse de l'indice des prix PCE (toujours en rythme annuel) pour le deuxième trimestre est révisée en baisse de 0,1 point, à +2,5% annualisé en données brutes et à +3,7% en données 'core' (hors prix des produits alimentaires et de l'énergie).