Wall Street: 4ème hausse, pertes depuis le 18/10 effacées

(CercleFinance.com) - L'effet 'Powell' se transforme en un effet 'waouh' avec des scores encore plus impressionnants que la veille (plus forte hausse depuis sept mois), et des clôtures au plus haut du jour sur les principaux indices (et au plus haut depuis le 18 octobre pour le S&P500 et le Nasdaq, ce dernier alignant une cinquième séance de hausse).



Wall Street enchaine une 4ème séance positive avec un Dow Jones à +1,7% et un S&P500 qui s'envole de +1,9%, à 4.318 points. Au lendemain du message 'dovish' délivré par Jerome Powell, le S&P500 a surfé sur le retour en force des financières et des banques régionales malmenées depuis mars dernier.



Le Nasdaq (+1,8%) a lui été dopé par le retour en grâce du secteur automobile (la baisse du coût du crédit est évidemment une bonne nouvelle) avec Lucid à +12,1% et Tesla à +6,3%.



Apple, qui a publié des chiffres globalement très en ligne avec les attentes, perdait -3% en après clôture. Avec lui, le taux d'entreprises ayant battu le consensus (même à la marge) s'élève à 80,5%, ce qui est historiquement une surperformance inhabituelle.



La Fed attendra peut-être plusieurs trimestres avant d'opter pour un 'pivot' (septembre 2024 ?) mais les taux courts et longs US ont connu mercredi soir leur plus forte décrue depuis le 13 mars dernier (crise des banques régionales et grande peur d'un Lehman bis) : le '10 ans' a effacé jusqu'à -30 points de base en 24 heures avant de réduire cet écart à -25 points de base, à 4,68% contre 4,625% au plus bas ce 2 novembre).



Ce jeudi était particulièrement chargé en chiffres 'macro', lesquels sont toutefois passés au second plan après la prestation jugée 'dovish' de Jerome Powell en conférence de presse.



La productivité non-agricole a augmenté de 4,7% aux Etats-Unis au troisième trimestre 2023 en rythme annualisé, après une hausse de 3,6% au trimestre précédent. Compte tenu d'une progression de 3,9% du salaire horaire, les coûts unitaires salariaux se sont tassés de 0,8%.



Le chiffre le plus attendu concernait les commandes à l'industrie américaine, qui ont grimpé de 2,8% en septembre avec le soutien de l'aéronautique, un secteur sans lequel les commandes industrielles se sont accrues de 0,8%.





