Wall Street: +4,1% pour le Nasdaq-100 en janvier

(CercleFinance.com) - Après une pause vendredi, Wall Street reprend sa course aux records absolus avec une nouvelle déferlante en mode 'carton plein' sur l'ensemble des indices vedettes, et ce, à 48 heures de la conférence de presse de Jerome Powell ce mercredi.



Bien aidé par la détente des taux longs (-8 points de base), le Dow Jones prend près de 0,6% à 38.333, le S&P500 bondit de 0,76% à 4.928, et le Nasdaq Composite pulvérise ses sommets avec +1,12% à 15.628.



Le Nasdaq-100 (+1%) franchit le cap des +4% depuis le 1er janvier, dans le sillage du secteur des semi-conducteurs (+0,7%) avec Western Digital +2,6%, et de l'inévitable locomotive Nvidia avec +2,4% à 624,5$ (pour une capitalisation de 1.540Mds$, désormais supérieure à 50% du PIB de la France).



La hausse de Wall Street a été légèrement freinée par la lourdeur du secteur pétrolier, suite au repli de -1,3% du cours du 'WTI' sur le NYMEX (d'où la glissade de Diamondback -2,5%, Hess -1,2%, Halliburton -1%).



Les investisseurs se préparent à une nouvelle semaine chargée avec une avalanche de résultats trimestriels (186 en tout), dont ceux des cinq GAFAM (Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon et Meta) qui représentent un quart de la 'capi' du S&P500.



D'ici 48 heures, la Réserve fédérale communiquera par ailleurs ses décisions, avant une conférence de presse de son président. Si aucune annonce majeure n'est attendue, les intervenants seront à l'affût d'indications concernant l'évolution de sa politique monétaire, d'autant plus que les récents chiffres économiques ont surpris par leur vigueur.



'Powell devrait laisser la porte ouverte à la possibilité d'une baisse de taux en mars, tout en évitant de renforcer la probabilité d'un tel scénario pour le moment', indique Jim Reid, analyste marchés chez Deutsche Bank.



Selon l'outil FedWatch, les traders ne sont plus que 48,6% à désormais anticiper une baisse de taux en mars, 50,4% tablant sur un nouveau 'statu quo'.



La donnée 'macro' la plus attendue sera certainement le rapport sur l'emploi américain pour le mois de janvier (publié vendredi), qui permettra d'éclairer l'évolution du marché du travail, très surveillée par la Fed.





