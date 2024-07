Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street:35ème record du S&P, flambée des semiconducteurs information fournie par Cercle Finance • 08/07/2024 à 23:59









(CercleFinance.com) - Wall Street démarre la semaine du bon pied et les records s'enchainent.

En voici un 5ème consécutif pour le Nasdaq Composite (son 25ème record annuel du Nasdaq (18.417 au plus haut puis +0,28% et 18.403 en clôture) et un 35ème pour le S&P500 (à 5.583 et 5.572 en clôture).

Le Dow Jones grappille 0,1% après avoir gagné plus de +0,6% à 39.600 (mais toujours pas de re-test des 40.000, il manque toujours 1%).



Un optimisme inoxydable semble bien installé depuis 1 semaine, en amont de nouveaux indicateurs concernant l'inflation puis du coup d'envoi des 'trimestriels' qui s'enclenche jeudi.



Le Nasdaq a été propulsé vers de nouveaux sommets par les incontournables 'titans' du 'S&P' et les semiconducteurs : Qualcomm (+1%), Nvidia (+1,9%), Broadcom (+2,50%), AMD (+4%), puis Intel (+6,15%).



A noter que le cercle très exclusif des 'capis' planétaires à 1.000Mds$ s'est élargi ce lundi avec le géant taïwanais TSMC (+1,4%).



La séance de mardi sera placée sous le signe de l'audition de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, par le Congrès : il pourrait confirmer la perspective d'une baisse des taux après l'été, au cas où l'inflation continuerait d'évoluer dans le bon sens.



Jeudi seront publiés les derniers chiffres des prix à la consommation à paraître avant la prochaine réunion stratégique de la Fed, prévue le 31 juillet, qui devraient justement confirmer la récente tendance au ralentissement de l'inflation.



Enfin, le coup d'envoi de la saison des résultats de deuxième trimestre sera donné jeudi par avec PepsiCo et Delta Air Lines, suivis par JPMorgan Chase, Wells Fargo et Citigroup, vendredi.





