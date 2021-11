Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : 3 sorcières mitigée, record Nasdaq (1,2% hebdo) information fournie par Cercle Finance • 19/11/2021 à 23:00









(CercleFinance.com) - La bourse américaine a plafonné si l'on s'en tient au S&P500 (-0,14% à 4.698) mais le Nasdaq a encore réalisé un doublé avec 2 records intraday (16.121) et de clôture (+0,4% à 16.057). Le Dow Jones en revanche poursuit son repli avec -0,75% mais se maintient in extremis au-dessus des 35.600: il perd nettement du terrain (-1%) sur la semaine et fait le grand écart face au Nasdaq (+1,3% hebdo). Le S&P500 a égalé en séance sa meilleure marque du 5 novembre (4.718) mais n'inscrit pas son 67ème record de clôture (ni absolu) et reste à 6 séances de son records de records de 1995 (72, total inégalé sur 1 siècle). Il réalise cependant une performance jamais vue, y compris en 1995 : enchainer 20 séances sans avoir jamais reperdu plus de 0,5% du 13 octobre au 8 novembre (2 séances de consolidation seulement, les 22 et 27 octobre, soit un 18/20, inégalé dans l'histoire de Wall Street). Et pour ceux qui s'alarmeraient de voir Wall Street caler depuis 10 jours, la 'prime' en faveur des actions s'est nettement améliorée ce vendredi avec une détente de 5Pts du rendement des T-Bonds US vers 1,539%, ce qui est remarquable vu l'omniprésence de la thématique 'inflation' dans les salles de marché. Le dernier membre de la FED à s'être exprimé à ce sujet est John Williams, le patron de toute puissante Fed de New York (qui supervise les établissements financiers opérant à Wall Street): il a déclaré que 'l'inflation devient plus généralisée, les attentes concernant les futures augmentations de prix sont en hausse, la FED ne doit pas perdre de vue que l'une de ses missions est d'assurer la stabilité des prix'. Le Nasdaq a été soutenu par Intuit +10,1%, Moderna +5%, Micron +7,8%, Nvidia +4,1%, Tesla avec +3,7%, Netease +2,8%, Meta Platform +2%, Verisign +1,9%, Apple +1,7% Quelques replis ont pesé sur le S&P500, notamment celui des pétrolières avec de nombreux titres en repli de plus de 5% (Devon -6,3%, Apache, Hess et Schlumberger -5,7%, Valero -5,3%, Occidental -5%), Exxon-Mobil perdant -4,6%, Chevron -2,2%. Côté technos, Paypal a perdu -3,4%, Electronic Arts -3,6%, Applied Materials -5,5%, Okta -9%.

