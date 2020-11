Wall Street : '3 sorcières' décevantes mais novembre 'record'

(CercleFinance.com) - Wall Street termine la semaine un peu à bout de forces et les indices US alignent 3 séances de repli sur 5 (sauf le Russel-2000).

Déjà peu motivés à mi-séance, les investisseurs ont accéléré leurs prises de bénéfices au cours de la dernière heure, de telle sorte que les indices US clôturent au plus bas du jour.

Le Dow Jones cède -0,75% (29.263), le S&P500 -0,7% (3.557), le Nasdaq -0,43% (à 11.854)... et le Russel-2000 surnage avec +0,07% à 1.785.

Le Nasdaq finit la semaine sur une hausse symbolique (+0,3%), le 'Dow' et le 'S&P' s'effritent de -0,7% à -0,8%.

Malgré ce final un peu décevant (pour une séance des '3 sorcières'), Wall Street réussit à boucler son mois boursier le plus prolifique depuis le printemps 1987 et le meilleur mois de novembre, non seulement depuis 1928 (Dow Jones) mais de toute l'histoire pour le S&P500.

Le marché continue de prendre prétexte de nombreux projets de vaccins contre le Covid (Pfizer a déposé une demande d'approbation accélérée à la FDA), sans pouvoir s'appuyer sur des preuves scientifiques 'solides' et malgré de nombreux avertissements de l'OMS qui doute d'une efficacité aussi élevée que celle revendiquée par Pfizer/BioNTech et Moderna (avant Astra Zeneca et une demi-douzaine d'autres).

Les marchés semblent avoir pricé le 'meilleur des mondes' d'ici l'été 2021 mais gare à la recrudescence de l'épidémie de coronavirus (record de décès aux Etats Unis depuis le pic d'avril ce 19 novembre).

Et gare au blocage de nouvelles mesures de soutien monétaire par le Trésor US : Steven Mnuchin estime que les rachats de dettes d'entreprises de la FED ne sont plus une priorité aux Etats-Unis, notamment pour les compagnies d'aviation qui ont consacré des dizaines de milliards au rachat de leurs propres titres pendant des années, pour finalement se retrouver à cours de cash en 2020 ('elles n'ont qu'à revendre leurs titres pour se refaire de la trésorerie' selon S.Mnuchin).

Charles Evans (le patron de la FED de Chicago) rétorque que la FED souhaite continuer d'utiliser librement tous ses outils monétaires et que ses programmes de rachats d'actifs (bons du Trésor, dettes d'entreprises) ont démontré leur efficacité tout au long de la crise.

Par ailleurs, le gouverneur de la Californie vient de décréter un couvre feu sur l'ensemble de l'état de 22H à 5H du matin, New York referme les écoles, le secteur hospitalier du Texas est sous tension.

Les valeurs 'Covid' ont nettement rebondi à l'image de Zoom +6,1%, Moderna +5,2%, Netease +4,8%, Twitter +2,4%... et bonne tenue de Broadcom et Microchip (+2,8%)

Les replis ont été plus nombreux et ont affecté en particulier les secteurs du tourisme et aviation avec La Vegas Sands et Carnival -4,5%, Wynn Resort -3,5%, Expedia -3,3%, United -2,5%, American Airlines -2%.

Repli également de eBay -1,6%, Facebook -1,2%... et plongeon de -9,4% de Workday sur des anticipation d'activité en déclin.

Le secteur qui a le plus mal performé est celui des 'Utilities' avec -4% sur la semaine.