Wall Street: 3 nouveaux records, sérénité à 48H du FOMC

(CercleFinance.com) - Un peu d'agitation en Europe, des indices boursiers un peu à l'arrêt depuis fin mars (une triple-top se dessine) et qui cherche peut-être une raison de consolider... il n'en fallait pas davantage pour drainer quelques flux vers la Bourse de New York.



La tendance est demeurée longtemps hésitante (les scores étaient encore voisins de zéro vers 20H30) mais les acheteurs ont pris la main, sans trop de détermination (prudence à 48H de la conférence de presse de J.Powell et de nouveaux chiffres d'inflation)... mais cela a suffi à inscrire de nouveaux records pour le S&P 500 et le Nasdaq.



Pas de record pour l'indice Dow Jones (+0,18% à 38.868). Le Nasdaq a en revanche gagné +0,35% à 17.192 et effacé de justesse les 2 replis précédents.



Même record 'pour le symbole' du S&P-500 (+0,25% à 5.360) et du Nasdaq-100 (+0,4% à 39.074).



Le S&P500 a été soutenu par l'envol de +3% du 'WTI' (West Texas Intermediate) et le Nasdaq par les 'Gafam' avec notamment Meta (+2%), Amazon (+1,5%) et Microsoft (+1%).



Un titre manque à l'appel : Apple (-1,9%) qui n'a pas profité de l'annonce du lancement d'Apple Intelligence (optimisation des iPhone, IPad et Mac Book grâce à l'IA générative) en partenariat avec OpenAI (Sam Altman était présent lors de l'événement).



Peu de suspense sur le maintien des taux par la Réserve fédérale mercredi mais elle doit publier de nouvelles prévisions relatives à l'inflation qui risquent de ne pas réjouir Wall Street.



Le consensus sur une baisse de taux en septembre est tombé de 71% à 47% vendredi après la publication du NFP, les taux ont continué de se tendre légèrement, de +3Pts vers 4,46%.





