Wall Street : 2 records absolus, Tesla au-delà des 1.000Mds$

(CercleFinance.com) - Journée de records pour Wall Street qui poursuit sur sa lancée des huit séances précédentes avec le Dow Jones et le S&P-500 qui ont signé deux nouveaux records ce lundi à 35.787 et 4.572 respectivement. Au final, il s'agit également d'un double record de clôture (en plus du zénith intraday) puisque le Dow Jones prend 0,18% à 35.741, et le S&P-500, 0,47% à 4.566. Le Nasdaq Composite a réalisé le meilleur score du jour avec +0,90% à 15.226 (il clôture à 1% de son sommet) dans le sillage de Tesla (+12,6%), la locomotive du jour avec une capitalisation qui a franchi haut la main le cap des 1.000 milliards de capitalisation boursière après l'annonce d'une commande sans précédent par Hertz de 100.000 Tesla Model-3. Il convient de rappeler que ce loueur ressort d'une procédure de sauvegarde pour cause de faillite. Dans la foulée, Morgan Stanley rehausse de 33% son objectif de cours, de 900 à 1.200$. Le Nasdaq a également bénéficié des fortes hausses de Moderna +7%, Peloton +3%, Illumina +2,8%, Paypal +2,7%, Activision +2,4%, AMD +2,1, Nvidia et Micron +1,9%. Facebook prenait +3,6% après la publication de ses trimestriels, malgré des anticipations moins optimistes que prévu et un chiffre d'affaires un peu en-deçà des attentes, à 29Mds$ contre 29,57Mds$ avec 1,93 milliards d'utilisateurs quotidiens. Mais ce que salue Wall Street, c'est l'accroissement spectaculaire de son programme de rachats d'actions, à hauteur de 50Mds$. Le pétrole a battu en début de séance un nouveau record annuel à 85,4$ et de sept ans : quelques titres en profitent comme Range Resource +6,3%, Occidental +3,8%, EOG +2,2%, Valero +2%, Halliburton +1,3%.

