Wall Street: 2 records/3, meilleur 1er trimestre depuis 2019

(CercleFinance.com) - Le trimestre s'achève au plus avec 65 de valeurs qui clôturent dans le vert... mais n'est pas un carton plein de records car il manque le Nasdaq : 2 indices sur 3 terminent cependant au zénith et Wall Street boucle bel et bien sa 22ème semaine de hausse (gain de +25 pour le Nasdaq depuis le 27 octobre dernier, c'est un joli lot de consolation).



Le S&P500 boucle son meilleur 1er trimestre depuis 2019 (la FED venait d'entamer une baisse de taux et de rétablir le 'QE').

L'indice large engrange +9% depuis le 1er janvier (+0,11% à 5.254 ce jeudi) et aligne un 22ème record à l'issue de la 22ème semaine de hausse.

Le Dow Jones (+0,12%) bat également un nouveau record de cloture à 39.807 et gagne +5% sur le 1er trimestre : les 4 plus amples variations concernent Disney +35,5% et Caterpillar +24%, à l'inverse Boeing chute de -26%, Nike de -13%.



Le Nasdaq s'effrite de -0,1% à 16.380), plombé par On Semiconductors -2,7%%, Tesla -2,3%, Meta -1,7%, Apple -1,1%.

Les 'technos' engrangent +10% en 3 mois, grâce à Supermicrochip +255%, Nvidia +83%, Doordash +40%, Micron +38%.



Les pires performances reviennent à Tesla -29,3%, Sirius -29%... et Apple lâche -10,8%.



Les marchés US ferment boutique ce soir pour ne rouvrir que lundi : ils prendront en compte l'indice PCE des Etats-Unis qui sera publié demain.



Ce jeudi, les investisseurs ont découvert la dernière estimation de la croissance du PIB américain au 4ème trimestre: il est révisé de +0,2% à la hausse et ressort à 3,4% en rythme annualisé, selon une troisième estimation du Département du Commerce.

La croissance de la première économie mondiale s'inscrit donc en ralentissement d'autant moins fort par rapport au taux de 4,9% observé au troisième trimestre (Jefferies anticipait une confirmation de l'estimation précédente).



Cette révision reflète principalement celles à la hausse des dépenses de consommation et de l'investissement fixe non résidentiel, qui ont été en partie contrebalancées par une révision à la baisse de l'investissement dans les stocks privés.

L'indice de confiance calculé sur la base de cette enquête réalisée auprès des ménages est remonté à 79,4, au lieu de 76,5 annoncé en version préliminaire, après 76,9 au mois de février.



C'est la composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle qui a particulièrement progressé, à 82,5 contre 79,4 en février, tandis que le sous-indice mesurant leurs attentes s'est redressé à 77,4, après 75,2 le mois dernier.



Ces résultats montrent surtout une dégradation des anticipations d'inflation des consommateurs à un horizon d'un an, désormais estimée à 2,9% au lieu de 3% le mois passé.

Le Département du Travail a annoncé +2.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis pour la semaine dernière (après 212.000 10 jours auparavant).



La moyenne mobile sur quatre semaines -plus représentative de la tendance de fond- est quant à elle ressortie à 211.000, soit une baisse de 750 par rapport à la moyenne révisée de la semaine précédente.



Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a augmenté de 24.000 pour s'établir à 1.819.000 lors de la semaine du 16 mars, soit la période disponible la plus récente pour cette statistique.





