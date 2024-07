Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street : 2 nouveaux records, mais replis plus nombreux information fournie par Cercle Finance • 09/07/2024 à 22:05









(CercleFinance.com) - Séance soporifique à Wall Street qui a évolué dès 15H30 dans d'étroites limites : les acheteurs gardent la main mais les scores se sont rapidement figés autour de 0,2% pour le 'S&P' et le Nasdaq (qui continuent d'enchaîner records sur records) et -0,1% pour le Dow Jones.



Une fois de plus, Wall Street clôture au plus haut avec un plus grand nombre de titres en repli qu'en hausse (55/45)... et on ne compte plus les records battus dans ces conditions techniques un peu singulières.



Porté les valeurs liées aux semi-conducteurs, le Nasdaq Composite aligne un 26ème record absolu (le 6ème d'affilée): il a culminé à 18.512 avant d'en terminer juste au-dessus des 18.400.

Le S&P 500 (+0,07%) n'est pas en reste et il inscrit un 36ème record depuis le 1er janvier (culmination à 5.488) pour une clôture vers 5.477 et le Dow Jones reste à la peine avec -0,15% (après avoir cédé 0,3% en matinée).

Le Nasdaq-100 s'est hissé vers un nouveau zénith de 20.544Pts mais il termine juste à l'équilibre vers 20.445, dans le sillage d'Intel +2,3%, Tesla +3,8%, Sirius +5,4%.



Les marchés obligataires se dégradent de +3Pts à 4,2960% (4,32% au pire) et les 48H qui viennent pourraient être volatiles avec la publication, jeudi, des derniers chiffres de l'inflation aux Etats-Unis, qui seront très suivis par les investisseurs.

Lors de son audition prévue aujourd'hui devant le Congrès américain, Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale reconnaît certains progrès dans la lutte contre l'inflation, tout en rappelant que la Fed reste 'dépendante des données' et ses propos n'ont pas donné plus d'arguments à ceux qui espèrent l'enclenchement d'un prochain du cycle de baisse des taux dès mi-septembre.



D'après le baromètre Fedwatch, les traders tablent actuellement sur une baisse de taux en septembre : le consensus atteint presque 74%.







