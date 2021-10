Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : 2 nouveaux records absolus éclipsent le Nasdaq information fournie par Cercle Finance • 25/10/2021 à 07:47









(CercleFinance.com) - En d'autres circonstances, Wall Street se serait inquiété du recul du Nasdaq de -0,82% ou de la brutalité des sanctions boursières infligées aux entreprises dont les résultats déçoivent (SNAP -22%, Intel -11,7%) mais le 'fait du jour' restera le second record absolu du Dow Jones en trois séances, puis un second record absolu consécutif du S&P500 en intraday. Le Dow Jones (+0,21%) vient de se hisser à 35.745 ce vendredi avant d'en terminer juste en dessous des 36.700, à 35.677 (soit +1,1% en hebdo). Le S&P500 s'effrite de -0,11% après avoir longtemps entretenu l'espoir d'une huitième hausse consécutive avec un nouveau zénith inscrit vers 16H30 à 4.560 (il engrange +1,6% sur la semaine écoulée). Le 'S&P' a été soutenu par les valeurs financières avec SBV Financial +6,8%, AMEX +5,4%, Equifax +5%, Regions Financial +3,5%, Comerica +2%... Le Nasdaq-100 se replie en revanche de -0,87% vers 15.355, dans le sillage d'Intel -11,7% et Facebook -5,1%, puis Moderna -3,8%, Match -3,5%, Alphabet et Amazon -2,9%, Vertex -1,9%, Verisign -1,8%, Micron -1,7%... Toujours quelques achats dans le secteur pétrolier avec Occidental +3,5%, Apache +2,5%, Halliburton +2,1%, Devon +1,8%, Conoco +1,5%... L'atmosphère se détend un peu du côté du marché obligataire avec des T-Bonds qui voient leur rendement refluer de 1,7000% en début de journée vers 1,64%.

