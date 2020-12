Wall Street : 2 nouveaux records absolus, bancaires en forme

(CercleFinance.com) - Wall Street clôture sur une note apparemment indécise (le S&P500 grappille +0,1%, le Nasdaq cède -0,3%) mais la tendance sous-jacente reste clairement haussière puisque 2,5 milliards de titres négociés ont fini à la hausse, un milliard à la baisse.

Les indices US poursuivent leur course aux records : le Russell-2000 flambe de +0,9% et pulvérise son précédent zénith des 1.992, à 2.007 (et 2.012 au plus haut). Le Nasdaq cale vers 12.770, mais il a inscrit un nouveau plus haut en séance à 12.841,9, effaçant son précédent record absolu de 12.840. Le Dow Jones s'inscrit en hausse de +0,4% à 30.130, assez loin de son plus haut du jour (30.292).

Wall Street fait donc l'impasse sur les mauvaises nouvelles politiques du jour : Donald Trump menace de ne pas ratifier le plan de relance de 900Mds$ adopté lundi par les parlementaires de Washington... car il souhaite rendre le 'package' plus généreux pour les ménages les plus fragiles (il voudrait doubler l'enveloppe à 1.200$ contre 600$ par ménage, +600$ par enfant).

'Les Démocrates se sont déclarés favorables à l'amendement, à condition qu'il fasse l'objet d'un projet de loi séparé', souligne la banque danoise Danske Bank.

Le seul point noir demeure la situation sanitaire très délicate aux Etats-Unis, mais là encore, en cas de ralentissement conjoncturel, les marchés tablent sur le soutien des banques centrales et un nouveau 'package' promis par Joe Biden dès son investiture.

Les investisseurs ont pris connaissance de plusieurs statistiques US plutôt mitigées et le plus souvent décevantes.

Les dépenses de consommation des ménages ont reculé de 0,4% en novembre par rapport au mois précédent aux Etats-Unis, d'après le Département du Commerce, une baisse globalement plus forte que celle attendue en consensus. Leurs revenus se sont contractés de 1,1%, une contraction nettement supérieure à celle anticipée par les économistes.

Après une hausse de 1,8% en octobre, les commandes de biens durables aux Etats-Unis ont augmenté de 0,9% en novembre en rythme séquentiel, selon le Département du Commerce, là où les économistes anticipaient une progression moins forte.

Le moral du consommateur américain s'améliore en décembre, mais moins qu'estimé initialement, au vu de l'indice de confiance de l'Université du Michigan qui ressort finalement à 80,7 contre 81,4 en estimation préliminaire, et après 76,9 en novembre.

Enfin, le Département du Commerce annonce qu'après un repli de 2,1% en octobre, les ventes de logements neufs aux Etats-Unis ont plongé de 11% le mois dernier à un volume annualisé de 841.000 unités, alors que le consensus n'attendait qu'un recul bien moindre (c'est un net coup d'arrêt à une phase de croissance forte depuis juin dernier).

Côté valeurs, le S&P500 a progressé dans le sillage des pétrolières (le WTI a pris +2,4% à 48,1$) avec Diamondbak +8,5%, Marathon +7,9%, Devon +5,6%, Nal Oilwell, Marathon et Hess +4,1%, Valero +3,9%...

Très bonne performance d'ensemble du secteur bancaire et du crédit avec la remontée du rendement des T-Bonds à 0,95% : Wells Fargo +4,8%, Keycorp +3,8%, Comerica et Zions +3,5%, Regions et Citizens Financial +3,2%, Bank of America +2,9%, JP Morgan +2,8%, Goldman Sachs +2,5%, AMEX +2,1%.

Le Nasdaq a été plombé par Netflix et Paychex -2,4%, Nvidia -2%, Applied Materials -1,9%, Broadcom et AMD -1,8%.

Le Dollar s'affaiblissait légèrement vers 1,2195/E (-0,3%), rien de décisif pour les exportatrices.