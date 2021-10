Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : 2 nouveaux records, à la marge, mais 2 records information fournie par Cercle Finance • 27/10/2021 à 07:47









(CercleFinance.com) - Les records pleuvent depuis quatre séances à Wall Street mais la fête n'est pas complète ce soir car les indices US clôturent sur des gains marginaux et à bonne distance des plus hauts du jour, inscrits peu après une entame prometteuse. Le S&P500 a culminé à 4.598 avant d'en terminer à 4.574 (+0,18%), tandis que le Dow Jones s'est hissé vers 35.880, mais se contente de +0,04% à 35.757 en clôture. Le Nasdaq est pour sa part revenu de +0,6% à +0,06% au final alors qu'il tutoyait en matinée son record absolu des 15.405 à 0,2% près et égalait sa meilleure clôture du 07/09 à 15.385. Les optimistes se réconforteront avec ce double record clôture/intraday pour les deux indices historiques, le Nasdaq devra encore attendre 24 ou 48 heures de plus avant d'atteindre de nouveaux sommets. Les chiffres US du jour ont apporté un nouvel élan d'optimisme puisque la confiance du consommateur est repartie à la hausse en octobre aux Etats-Unis (après trois mois de repli) selon l'enquête mensuelle du Conference Board publiée mardi. L'indice de confiance de l'organisation patronale a atteint 113,8 ce mois-ci contre 109,8 en septembre. La composante de la situation actuelle a augmenté à 147,4 à comparer à 144,3 le mois dernier, celle concernant les anticipations a grimpé de 86,7 vers 91,3 le mois dernier. Le chiffre mensuel des ventes de logements neufs a fait un bond de 14% en septembre pour atteindre un taux annuel de 800.000, selon les données compilées par le US Census Bureau. Le prix de vente médian des maisons neuves a pulvérisé un nouveau record absolu à 408.800$. Le stock de logements neufs à vendre s'est contracté de -12% entre août et septembre, pour s'établir à 5,7 mois de transactions. Côté valeurs, le Nasdaq a progressé dans le sillage de Nvidia +6,7%, Cadence +3,3%, Regeneron +2,8%, Broadcom +2,3%, Amazon +1,7%, Alphabet +1,4%. La chute de -3,9% de Facebook a pesé sur la progression du S&P500 et du Nasdaq. Les trimestriels les plus attendus après la clôture étaient ceux de Robinhood Markets qui dévissait de -10% (vers 35,6$) quelques minutes après la publication de ses résultats.

