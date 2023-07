Wall Street: 12ème hausse du 'Dow', le Conf'Board rassure information fournie par Cercle Finance • 26/07/2023 à 07:35

(CercleFinance.com) - Et de 12 ! Le Dow Jones l'a fait : matérialiser un incroyable 12/12 à la hausse, une série historique, exceptionnelle en fait, vu les circonstances alors que les opérateurs jugent la visibilité mauvaise et les perspectives du second semestre plus incertaines que jamais.



Mais Wall Street n'en a cure : la Fed communiquera ce mercredi et les nouvelles seront bonnes, personne n'en doute.



Il y aura peut-être une 13ème séance de hausse pour le Dow Jones qui peut en avoir gardé sous la pédale avec un modeste +0,08%.



Score plus convaincant pour le Nasdaq qui gagne 0,6%, et le S&P500 (+0,3% à 4.567) aligne une 11ème séance de hausse sur 12 : l'indice a été poussé par les valeurs du compartiment des semiconducteurs comme NXP +4,2%, Nvidia +2,4%, Microchip +2,2%, CSX +2% et Broadcom +1,8%.



Cette séance s'avérait, comme la veille, animée par un flot de résultats trimestriels : les plus attendus étaient ceux de Microsoft et d'Alphabet, parus après la clôture, et ils ont tous deux dépassé les attentes.



Alphabet a engrangé un bénéfice net par action de 1,44$, contre un consensus de 1,34$, et le chiffre d'affaires est également ressorti au-delà des attentes à 74,60Mds$ contre 72,82Mds$ attendus : le titre a pris +7% en après-séance.



Microsoft a gagné 2,69$ de bénéfice par action, battant le consensus qui ressortait à 2,55$. Très surveillée, la division 'cloud' a vu son chiffre d'affaires trimestriel atteindre 24Mds$, juste au-dessus des 23,80Mds$ attendus : un peu juste aux yeux du marché, le titre perdait -2% en 'after hour'.



Côté chiffres macroéconomiques, Wall Street a pu se réjouir d'une forte hausse de l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board, passé de 110,1 à 117 (contre 112 attendu), à un plus haut de deux ans.

La composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle a progressé, passant à 160 contre 155,3 le mois passé, mais c'est le sous-indice des anticipations qui s'est le plus amélioré, à 88,3 contre 80 en juin, les consommateurs ayant été rassurés par la baisse des carburants et la robustesse du marché du travail.



La réunion du comité stratégique de la Fed débutait ce mardi et se terminera mercredi par une hausse de 25 points de base (11ème resserrement) : Wall Street espère que la conférence de presse sera l'occasion pour Jerome Powell de confirmer que c'est probablement la dernière.

Dans l'attente, les taux longs se dégradaient et les T-Bonds US subissaient une tension de +3,5 points de base à 3,892%.