Wall Street: 11ème hausse avec pétrolières et banques information fournie par Cercle Finance • 25/07/2023 à 07:38

(CercleFinance.com) - Séance très calme, positive dès les 1ers échanges, mais avec des écarts qui se sont rapidement stabilisés autour de +0,4% : les investisseurs restent relativement sereins, mais peu actifs, à 48 heures de la conférence de presse de la Fed mercredi (20h00).



Même si les gains sont modestes, cela prolonge une série de hausses absolument hors norme de 11 séances consécutives pour le Dow Jones (+0,5% à 35.411), une 10ème sur 11 pour le S&P500 (+0,4% à 4.555) et une 9ème sur 11 pour le Nasdaq (+0,2% à 14.059).



Le 'rebalancement' des pondérations au sein du Nasdaq était largement intégré puisque cela n'a donné lieu à aucun remous vendredi, ni ce lundi à la reprise des cotations... ni au cours des heures suivantes.



L'indice 'Soxx' des semiconducteurs, qui a chuté de -3,75% la semaine dernière, a fini complètement inchangé à 510,65 : Applied Materials a gagné +1,4%, mais ASML a perdu -1,3%, Intel -1,2%, AMD -0,3%.



Côté GAFAMT, Alphabet a gagné +1,3%, Tesla +3,5%, Amazon perdant -0,9%.



Le 'S&P' a été soutenu par les financières avec Keycorp +4%, Discovery Fnl et Citizens Financial +3,6%, Zion Group +2,6%, Bank of America +2,1%, Goldman Sachs +2%, puis par les minières avec Freeport +3,7%, et surtout les pétrolières avec Halliburton +3,6%, Occidental +2,6%, Hess +2,4%, Chevron +2%.

En effet, et c'est 'le fait du jour', le baril de WTI s'est envolé de +2,65% vers 79$, pulvérisant la résistance des 77$, pour la 1ère fois depuis le 28 avril.



Côté obligataire, les T-Bonds ont inversé la vapeur au fil des heures : le rendement du '10 ans' se détendait initialement de -4Pts sous 3,800%, mais il s'est dégradé ce soir de +4Pts à 3,8800% (peut-être parce que les coûts du carburant vont remonter).



Pourtant, le secteur privé américain voit sa croissance ralentir à nouveau sensiblement en juillet, à en croire S&P Global dont l'indice PMI composite s'établit à 52,0 -un plus bas de cinq mois- en estimation flash pour le mois en cours, à comparer à 53,2 en juin.



'Les prestataires de services ont observé une augmentation plus faible de leur production, tandis que les fabricants ont fait part de niveaux globalement inchangés de production au début du troisième trimestre', précisent les enquêteurs.



Du côté de la Fed, une hausse de 25 points de base (vers 5,50%) semble très probable en dépit des récents progrès réalisés en matière de lutte contre l'inflation... mais ce pourrait être la 11ème et dernière de la série, si la banque centrale écoute le consensus des investisseurs qui rêvent de ce scénario.