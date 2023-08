Wall Street : -1,5%, en panne de relais à la hausse

(CercleFinance.com) - Ce que le rebond de mercredi avait fait, la rechute de ce jeudi le défait, et le bilan sur 48H s'avère même négatif avec le S&P500 qui lâche 1,35% à 4.376, le Nasdaq s'enfonce dans le rouge de -1,87% à 14.464 (sous 14.500, il faut commencer à se montrer vigilant) alors que le titre Nvidia qui tutoyait les 500$ (nouveau record) à l'ouverture ne gagne plus que 0,1% vers 471,6$ en clôture.A noter le lourd repli de certains de ses concurrents comme AMD (-7%), Marvell Tech (-6,85%), Intel (-4,1%).Le Dow Jones limite un peu la casse avec -1,1% vers 34.100... mais la nervosité est de retour : le 'VIX' bondit de +7,5% vers 17,2 et se rapproche de la zone dangereuse qui se situe vers 18.Les marchés obligataires n'ont apporté aucun réconfort et n'ont pas non plus profité d'un 'risk-of' : les T-Bonds US se dégradent de +4Pts vers 4,240% (le '2 ans' affiche 5,005%) alors que la Fed s'apprête à renoncer à ses hausses de taux (et peut-être à les baisser en 2024) selon un large consensus de 89% (en faveur d'un statu-quo mi-septembre).Les marchés attendent désormais le discours de Jerome Powell à Jackson Hole ce vendredi dans l'espoir d'y trouver de nouveaux indices sur la possibilité d'une politique monétaire moins restrictive.Le Dollar se renforce avec un gain de +0,4% face à l'Euro, vers 1,0815; l'Or reprend +0,3% à 1.921$, le bitcoin lâche -1,3%.