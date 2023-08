Wall Street : -1,4% plombé par Fitch et les semiconducteurs information fournie par Cercle Finance • 03/08/2023 à 00:00

(CercleFinance.com) - La lourdeur s'est imposée à Wall Street mais les jeux étaient faits question scores après 2 heures de cotations.



L'accélération baissière de Wall Street en début de séance a été rapidement contenue et les replis s'étagent -41% sur le Dow Jones a cédé 0,98%, -1,38%, sur le S&P500 (à 4.513, les 4.500 sont préservés) et le Nasdaq Composite abandonne 2,17% (à 13.973,45 points, ce qui reste proche des 14.000, le plancher des 21 et 24 juillet).

Le Nasdaq-100 (-2,2% à 15.370) a été plombé par Broadcom -3%, Microchip -3,3%, Adobe -3,4%, ASML -3,6%, Micron -3,7%, Intel -4%, Zoom -4,2%, Nvidia -4,8%, Lucid -5%, Datadog -7,1%.

Le secteur des semiconducteurs (indice SOXX) affiche un lourd repli de -3,8%.



La dégradation de la dette US par Fitch Ratings qui lui retire son 'AAA' n'a pas provoqué d'effet 'douche glacée' comme début 2011 quand Standard & Poors avait abaissé sa notation à AA+.

Cela indispose en revanche le marché obligataire avec des rendement repassés au-dessus des 4% pour les T-Bonds à 10 ans : +5,5Pts à 4,09% (après un zénith à 4,125%).

Il s'agit tout de même de la pire clôture depuis le 5 novembre 2022.



La FED va en effet tenter de mener à bien le plus programme d'émission de son histoire avec 1.800Mds (dont 1.000Mds$ entre juillet et septembre) d'ici fin 2023, alors que les recettes fiscales sont tombées à un plus bas depuis fin 2008 (il y eu entre temps plusieurs réformes fiscales très favorables aux ultra-riches).



Les investisseurs semblent également perplexes face à l'enquête ADP qui déjoue une nouvelle fois les pronostics avec une hausse plus forte que prévu des créations d'emplois dans le secteur privé aux Etats-Unis : +324.000 en juillet, un chiffre largement supérieur aux attentes (de +170 à +180.000) selon l'enquête mensuelle publiée ce mercredi par ADP, spécialiste de l'externalisation de la gestion des ressources humaines.

Les créations de postes sont restées robustes, les loisirs et l'hôtellerie, des pertes sont enregistrées dans l'industrie qui souffre de la hausse des taux.