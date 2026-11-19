Wall Street est attendue en nette hausse et les Bourses européennes évoluent jeudi dans le désordre, réduisant ses gains à mi-séance, tous les regards étant tournés vers les débuts boursiers d'Anthropic à la suite de la plus grosse IPO de l'histoire, un véritable test pour un secteur de l'intelligence artificielle (IA), qui vit des jours tumultueux.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture en hausse de 0,60% pour le Dow Jones .DJI , de 1,16% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 2,03% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 .FCHI grappille 0,02% à 8.148,67 points vers 12h42 GMT. A Francfort, le Dax .GDAXI grignote 0,01% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 0,39%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E avance de 0,37%, tandis que le FTSEurofirst 300 .FTEU3 cède 0,02% et le Stoxx 600 .STOXX 0,01%.

Le créateur de l'IA Claude s'apprête à faire jeudi un début historique sur le Nasdaq new-yorkais après avoir fixé la veille le prix de son introduction en Bourse à 83 dollars par action et avoir revu à la hausse d'environ 19% le montant de son offre, ce qui lui permettra de lever 81 milliards de dollars et de s'imposer comme la plus grosse IPO de tous les temps, devant celle de l'entreprise de satellites SpaceX SPCX.O en juin dernier.

Cette IPO historique situe la valorisation d'Anthropic à environ 1.500 milliards de dollars et constitue le deuxième défi de la semaine pour un marché de l'IA agité après les scandales d'espionnage touchant Nvidia NVDA.O , qui ont quelque peu éclipsé les résultats, une fois de plus impressionnants, publiés mardi par le géant des puces électroniques.

"J'ai considéré toute cette semaine comme un référendum sur l'IA. Nvidia nous a donné un aperçu de la dynamique de développement, et Anthropic est sur le point de nous donner un aperçu de l’appétit des investisseurs pour la prochaine génération d'entreprises d'IA", déclare Jake Behan, responsable des marchés de capitaux chez Direxion.

En attendant, le secteur technologique du Stoxx 600 .SX8P se démarque parmi les composantes de l'indice paneuropéen, avec un gain de 1,38%, porté par des titres liés à l'IA tels que ASML ASML.AS , Infineon IFXGn.DE et Siemens Energy ENR1n.DE , qui progressent entre 2,9% et 4,3 %, tandis que le fabricant français de matériaux pour semi-conducteurs, Soitec , s'envole de 18% à Paris après avoir annoncé son objectif d'atteindre une croissance annuelle de 40%.

Les fabricants américains de puces, les "hyperscalers" et les fournisseurs d'infrastructure pour l'IA sont quant à eux indiqués en hausse dans les échanges d'avant l'ouverture de la Bourse de New York, ce qui reflète les grandes attentes suscitées par le début boursier d'Anthropic.

Au-delà de l'IA, les opérateurs suivent également jeudi un autre événement majeur, cette fois-ci dans le domaine géopolitique : un sommet trilatéral entre le président américain Donald Trump et ses homologues chinois et russe, Xi Jinping et Vladimir Poutine, en marge du sommet de l'Asie-Pacifique (APEC) qui se tient dans la ville chinoise de Shenzhen.

Les trois dirigeant sont convenus d'une "déclaration de paix" lors de leur réunion trilatérale sans précédent, dans laquelle ils ont réaffirmé qu'une guerre nucléaire ne devait jamais être menée, ont rapporté la Chine et la Russie.

Les opérateurs analysent également le dernier compte-rendu de la réunion de politique monétaire de la Fed, publié mercredi soir, qui montre que les membres de la banque centrale américaine ont souligné la nécessité d'une hausse supplémentaire des taux.

Christopher Waller, gouverneur de la Fed, a par ailleurs déclaré mercredi que la banque centrale devait se montrer plus offensive dans sa lutte contre l'inflation et qu'elle devait soit approuver une augmentation d'un demi-point lors de la réunion de décembre, soit annoncer un rythme plus soutenu de hausses en 2027.

Les traders anticipent toutefois presque unanimement une hausse des taux de la Fed de 25 points de base le mois prochain.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET nL5N4700P3

VALEURS EN EUROPE

L'action de l'opérateur aéroportuaire ADP ADP.PA grimpe de 4,5% après la publication la veille d'un avis conforme favorable de l'Autorité française de régulation des transports (ART) sur le projet de contrat de régulation économique du groupe pour 2027-2034, les analystes soulignant le soulagement qu'apporte cette décision.

Ailleurs en Europe, l'action Commerzbank CBKG.DE gagne 1 % après qu'UniCredit CRDI.MI (+1,9 %) et Berlin se sont mis d'accord sur les principaux points d'achoppement concernant la fusion avec la banque italienne.

Dans la santé, Novartis NOVN.S recule de 3 % après avoir abaissé jeudi son objectif de chiffre d'affaires à moyen terme, tandis que Sanofi SASY.PA cède 2,3 %, malgré l'approbation par la FDA, l'autorité américaine de la santé, du venglustat, le premier traitement pour une forme de maladie génétique rare touchant le cerveau et le système nerveux.

JD Sports JD.L abandonne 3,5 %, le distributeur britannique d'articles de sport et de mode ayant revu à la baisse sa prévision de bénéfice pour la deuxième fois en quatre mois, malgré une amélioration en Amérique du Nord.

TAUX

Les rendements obligataires américains progressent jeudi après les déclarations "hawkish" de Christopher Waller, gouverneur de la Fed.

Le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR prend 3,1 points de base à 5,0967% et celui du titre à deux ans US2YT=RR gagne 2,8 points de base à 4,8279%.

Dans la zone euro, le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR prend 1,8 points de base à 3,3950%, tandis que celui de l'obligation à deux ans DE10YT=RR affiche un gain de 2,1 points de base à 3,1467%.

L'inflation devrait s'accélérer en Allemagne en particulier après le début de l'année prochaine, a déclaré jeudi la Bundesbank dans un rapport. Avec une inflation de 2,9% en octobre, l'Allemagne affiche l'un des taux les plus bas de la zone euro et une forte hausse risque de faire grimper le chiffre global du bloc.

Tout comme aux États-Unis, les marchés s'attendent également à une nouvelle hausse des taux d'intérêt en décembre de la part de la Banque centrale européenne (BCE).

L'institut de Francfort à par ailleurs souligné jeudi dans son rapport annuel sur le système bancaire que l''exposition des banques commerciales de la zone euro aux centres de données pour l'IA était pour le moment relativement faible, tout en ajoutant que le rythme rapide de croissance de cette exposition nécessitait une attention accrue.

CHANGES

Le dollar perd 0,11% face à un panier de devises de référence .DXY après une série de sept séances consécutives de hausse alimentées par les anticipations d'un resserrement de la politique monétaire aux États-Unis.

L'euro gagne à son tour 0,12% à 1,0986 dollar EUR= .

PÉTROLE

Les cours pétroliers se stabilisent jeudi après les pertes de la veille, les inquiétudes concernant l'approvisionnement en provenance du Moyen-Orient venant contrebalancer les prévisions d'un excédent sur le marché.

Le Brent LCOc1 prend 0,87% à 92,75 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 0,71% à 83,85 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 19 NOVEMBRE :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 13h30 Inscriptions hebdomadaires au chômage semaine au 14 novembre 197.000 200.000 USA 13h30 Indice Philly Fed novembre 20,0 20,9

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Benoit Van Overstraeten)