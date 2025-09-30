 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Wall St s'apprête à réduire ses gains trimestriels à l'approche du shutdown, qui menace le flux de données
information fournie par Reuters 30/09/2025 à 18:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Indices en baisse: Dow 0,26%, S&P 500 0,11%, Nasdaq 0,16%

*

Firefly Aerospace en baisse après l'échec d'un essai de fusée

*

L'action de Wolfspeed s'envole après la sortie de la faillite

(Mise à jour en fin de matinée) par Niket Nishant et Sukriti Gupta

Les principaux indices boursiers américains étaient en passe de réduire leurs gains trimestriels mardi, la fermeture imminente du gouvernement risquant de retarder les données économiques et d'accroître l'anxiété des investisseurs quant à la prochaine décision de la Réserve fédérale.

Avec des valorisations tendues, les marchés misent sur une Fed dovish pour maintenir le rallye, ce qui rend toute perturbation de la visibilité de la banque centrale sur les données économiques une source d'inquiétude.

Alors que les fermetures précédentes ont eu un impact limité sur les marchés, certains analystes ont averti que l'épisode actuel pourrait être plus perturbant , étant donné le contexte économique délicat ."

"Cela pourrait être plus grave. Si la fermeture se prolonge, d'autres statistiques économiques gouvernementales pourraient être retardées", a déclaré David Morrison, analyste principal du marché chez Trade Nation.

Les perspectives des prochains rapports n'étant pas claires, les marchés s'appuient fortement sur les données disponibles.

Un rapport du département du travail publié mardi montre que les offres d'emploi ont légèrement augmenté en août, tandis que les embauches et les licenciements ont diminué. Un autre point de données a montré que la confiance des consommateurs américains a baissé plus que prévu en septembre.

À 11:54 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 118,48 points, ou 0,26%, à 46 197,59, le S&P 500 .SPX a perdu 7,66 points, ou 0,11%, à 6 653,55, et le Nasdaq Composite

.IXIC a perdu 36,78 points, ou 0,16%, à 22 554,37.

Les actions du secteur de la consommation discrétionnaire

.SPLRCD ont perdu 1,2% sur le S&P 500, plombées par les pertes de Tesla TSLA.O et Amazon AMZN.O , qui ont chuté de 1,8% et 1,5%, respectivement. Les actions ont également pesé sur le Nasdaq.

Le secteur des services de communication du S&P 500

.SPLRCL a reculé de 0,9%, entraîné par les pertes de Meta Platforms META.O et Alphabet GOOGL.O , en baisse de 1,1% et 1,2%, respectivement.

Cette baissea été contrebalancée par un gain de 0,6 % des valeurs technologiques .SPLRCT et une hausse de 0,8 % des valeurs du secteur de la santé .SPXHC .

Le Dow Jones a été tiré vers le bas par American Express

AXP.N , Goldman Sachs GS.N et JPMorgan JPM.N , qui ont baissé respectivement de 2,9 %, 1,7 % et 1,1 %.

Pendant ce temps, le vice-président de la Fed, Philip Jefferson , a averti que le marché de l'emploi pourrait subir des tensions sans le soutien de la banque centrale, tandis que la présidente de la Fed de Boston, Susan Collins, a déclaré qu'elle était ouverte à de nouvelles baisses de taux ."

Les traders se tourneront également vers une liste chargée d'intervenants de la Fed qui s'exprimeront plus tard dans la journée.

Les actions ont bien résisté au troisième trimestre, l'indice de référence S&P 500 .SPX , le Nasdaq .IXIC à forte composante technologique et l'indice de référence Dow Jones Industrial Average .DJI étant prêts à enregistrer des gains pour le deuxième trimestre consécutif.

Malgré le recul de mardi, le S&P 500 est en bonne voie pour réaliser sa meilleure performance au troisième trimestre depuis 2020.

Dans les actions, le fabricant de puces Wolfspeed WOLF.N a bondi de54,1% un jour après être sorti de la faillite . Firefly Aerospace FLY.O a chuté de 23,5% à la suite d' un accident de test qui a détruit le booster de sa fusée Alpha.

Lamb Weston LW.N a augmenté de 4,9%, en tête du S&P 500 après que le fabricant de produits surgelés à base de pommes de terre a battu les estimations des analystes pour le chiffre d'affaires et le bénéfice du premier trimestre.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 1,47 contre 1 sur le NYSE et de 1,77 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 43 nouveaux records sur 52 semaines et trois nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 80 nouveaux records et 62 nouveaux records à la baisse.

Véhicules électriques

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

