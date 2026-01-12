Wall St s'apprête à chuter à l'ouverture sur fond d'inquiétudes concernant l'autonomie de la Fed ; les valeurs financières chutent

Futures en baisse: Dow 0,6%, S&P 500 0,5%, Nasdaq 0,7%

Les valeurs financières chutent alors que Trump appelle à plafonner les taux d'intérêt des cartes de crédit

Les actions liées à l'or augmentent après que les prix du lingot aient dépassé les 4.600 dollars l'once

(Ajoute des commentaires et met à jour les prix) par Medha Singh et Pranav Kashyap

Les indices boursiers américains devraient ouvrir en baisse lundi après que l'administration Trump a renouvelé ses attaques contre la Réserve fédérale, alimentant de nouvelles inquiétudes quant à l'indépendance de la banque centrale, tandis qu'une proposition de plafonnement d'un an des taux d'intérêt des cartes de crédit a pesé sur les valeurs financières.

L'administration a menacé de mettre en accusation le président de la Fed, Jerome Powell, suite à son témoignage au Congrès sur un projet de rénovation, une démarche que M. Powell a qualifiée de "prétexte" pour obtenir plus d'influence sur les taux d'intérêt que le président Donald Trump a fait pression pour réduire fortement depuis son entrée en fonction en janvier 2025.

"Pour la Fed, publier un communiqué de presse comme celui-ci montre vraiment le niveau de conflit qu'elle a avec l'administration", a déclaré Giuseppe Sette, cofondateur et président de la plateforme d'analyse des investissements Reflexivity.

"En fin de compte, le marché haussier a encore des jambes et il est tout à fait possible que nous voyions des gains supplémentaires indépendamment de ce qui se passe avec la politique interne et externe."

Après que le S&P 500 et le Dow aient clôturé la première semaine de 2026 à des niveaux record, les investisseurs sont devenus prudents face à des valorisations tendues alors que les grandes banques lancent la saison des résultats du quatrième trimestre cette semaine, avec en tête JPMorgan Chase JPM.N mardi.

A 8:29 a.m . ET, le S&P 500 E-minis était en baisse de 0,51% à 6 969,5 points et le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 301 points, ou 0,61%. Le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 a baissé de 182,5 points, soit 0,7%.

PLAFONNEMENT DES TAUX DES CARTES DE CRÉDIT

Les actions des prêteurs et des sociétés de cartes de crédit ont chuté après que Trump ait appelé à un plafond d'un an sur les taux d'intérêt des cartes de crédit à 10% à partir du 20 janvier.

Citigroup C.N a chuté de 3,6%, JPMorgan Chase JPM.N a baissé de 2,3% et Bank of America BAC.N a chuté de 2% dans les échanges avant bourse.

Le banque de cartes de crédit American Express AXP.N a perdu 3,4 %, tandis que les sociétés de crédit à la consommation telles que Synchrony Financial SYF.N , Bread Financial BFH.N et Capital One COF.N ont chuté de 8 % à 11 %.

J.P. Morgan, Barclays et Goldman Sachs ont rejoint Morgan Stanley en reportant leurs appels à la hausse des taux américains après que les données de vendredi aient suggéré que le marché du travail ne se détériorait pas rapidement.

Les traders prévoient au moins deux autres baisses de taux d'un quart de point avant la fin de l'année, selon les données de LSEG.

L'attention se tourne maintenant vers le rapport sur l'inflation des prix à la consommation aux États-Unis de mardi, considéré comme un élément clé pour évaluer les prochaines étapes de la Fed.

Jan Hatzius, de Goldman Sachs, a déclaré que la menace d'inculpation à l'encontre de M. Powell a renforcé les inquiétudes quant à l'indépendance de la Fed, bien qu'il s'attende à ce que les décisions politiques restent basées sur des données .

Les actions des mineurs d'or cotés aux États-Unis ont augmenté après que les prix des lingots aient atteint un niveau record pour la première fois cette année. GOL/

Harmony Gold HMY.N a augmenté de 7,3%, tandis que Barrick Mining B.N et Kinross Gold KGC.N ont gagné près de 4% chacun.

Parmi les autres nouvelles concernant les entreprises, Walmart WMT.O a augmenté de 3,3 %, le distributeur, qui a transféré sa cotation du NYSE au Nasdaq le mois dernier, devant rejoindre l'indice Nasdaq-100 .NDX le 20 janvier.

UnitedHealth Group UNH.N a chuté de 1,5 % après que le Wall Street Journal, citant une enquête d'un comité du Sénat américain, a rapporté que l'assureur a utilisé des tactiques agressives pour collecter des diagnostics qui peuvent augmenter les paiements de Medicare Advantage.

Trump a déclaré qu'il pourrait empêcher Exxon Mobil

XOM.N d'investir au Venezuela suite aux commentaires du directeur général Darren Woods selon lesquels le pays sud-américain est "ininvestissable" Les actions de la major américaine de l'énergie ont chuté de 0,9 %.