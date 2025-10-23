Wall St progresse sur fond de résultats mitigés et de confirmation de la rencontre Trump-Xi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Indices en hausse: Dow 0,42%, S&P 500 0,67%, Nasdaq 0,98%

*

La Maison Blanche confirme la rencontre Trump-Xi dans le cadre du voyage en Asie de la semaine prochaine

*

IBM s'effondre à cause du ralentissement des logiciels de cloud computing

*

Les entreprises d'informatique quantique gagnent du terrain après l'annonce d'une prise de participation du gouvernement américain

(Mise à jour de l'après-midi) par Stephen Culp

Wall Street a progressé jeudi, regagnant le terrain perdu lors de la chute de mercredi, les investisseurs ayant examiné une série de résultats d'entreprises mitigés et des préoccupations géopolitiques croissantes. Les trois principaux indices boursiers américains étaient en hausse, avec la force de la technologie qui a poussé le Nasdaq en tête du peloton. Cependant, le Russell 2000 .RUT , à faible capitalisation boursière, a été le plus performant. Les indices ont pris de l'élan après que la Maison Blanche a confirmé que le président américain Donald Trump rencontrera le président chinois Xi Jinping la semaine prochaine dans le cadre de son voyage en Asie.

Les tensions commerciales entre Washington et Pékin se sont intensifiées ces derniers jours, marquées par des mesures de rétorsion tit-for-tat annoncées par les deux parties. La confirmation que les deux dirigeants se rencontreront la semaine prochaine a semblé apaiser ces tensions. Trump a annoncé des sanctions contre les compagnies pétrolières russes , marquant ainsi un changement radical de politique en augmentant la pression sur Moscou en raison de sa guerre contre l'Ukraine , aggravant les conflits géopolitiques et faisant bondir les prix mondiaux du pétrole.

"Les bénéfices ont une importance certaine et, dans l'ensemble, ils sont toujours supérieurs aux prévisions, avec un taux de battement plus élevé", a déclaré Thomas Martin, gestionnaire de portefeuille senior chez GLOBALT à Atlanta. "Mais il se passe des choses macroéconomiques assez importantes en ce qui concerne les annonces sur les sanctions pétrolières, la Chine et les droits de douane potentiels

La saison des rapports du troisième trimestre a battu son plein.

Les actions de Tesla TSLA.O ont rebondi, gagnant 1,3 % après la publication d'un résultat inférieur aux prévisions pour le troisième trimestre. Le fabricant de véhicules électriques a été le premier à faire partie du groupe des "Sept Magnifiques", c'est-à-dire des actions à forte capitalisation qui représentent plus d'un tiers de la capitalisation boursière de l'indice S&P 500.

IBM IBM.N a chuté de 1,3 % après avoir fait état d'un ralentissement dans son segment clé des logiciels en nuage, éclipsant ainsi ses bénéfices supérieurs aux prévisions. Jusqu'à présent, un peu plus d'un quart des entreprises du S&P 500 ont publié leurs résultats du troisième trimestre. Parmi elles, 86 % ont dépassé les attentes du consensus, selon les données de LSEG. Dans l'ensemble, les analystes prévoient actuellement une croissance des bénéfices du S&P 500 au troisième trimestre de 9,9 % en glissement annuel, en hausse par rapport à leur estimation de croissance de 8,8 % au 1er octobre, selon LSEG.

Dans les autres résultats, l'assureur santé Molina Healthcare MOH.N a plongé de 18,1% après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels.

Honeywell HON.O a relevé ses prévisions de bénéfices annuels en raison de la forte demande dans le secteur de l'aérospatiale, ce qui a fait grimper ses actions de 7,5 %.

Les actions d'American Airlines AAL.O ont progressé de 7,1 % après que le transporteur a relevé ses prévisions de bénéfices annuels, tandis que Southwest Airlines LUV.N a reculé de 5,8 % malgré la publication d'un bénéfice trimestriel surprise et d'un chiffre d'affaires record pour le trimestre en cours.

T-Mobile TMUS.O a reculé de 3,4 %, même si le nombre d'abonnés à la téléphonie mobile a dépassé les attentes des analystes.

Dow DOW.N a annoncé une perte trimestrielle moins importante que prévu, les réductions de coûts et l'augmentation des volumes ayant permis de compenser la faiblesse des prix des produits chimiques. Son action a bondi de 12,0 %. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 196,87 points, soit 0,42%, à 46 787,65, le S&P 500 .SPX a gagné 44,97 points, soit 0,67%, à 6 744,37 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 221,79 points, soit 0,98%, à 22 962,19.

Les entreprises d'informatique quantique ont été un point positif après que le Wall Street Journal a rapporté que l'administration Trump était en pourparlers avec plusieurs d'entre elles pour prendre des participations en échange d'un financement fédéral.

IonQ IONQ.N , D-Wave Quantum QBTS.N , Quantum Computing

QUBT.O et Rigetti Computing RGTI.O ont gagné entre 5,2% et 11,9%.

Les entreprises du secteur de l'énergie .SPNY , portées par la flambée des cours du brut dans le sillage des sanctions imposées par Trump au pétrole russe, ont bénéficié de la plus forte hausse en pourcentage parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500, avec un gain de 1,7% . Les grandes compagnies pétrolières Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N ont progressé respectivement de 1,3 % et de 1,1 %.

Leraffineur de pétrole indépendant Valero Energy

VLO.N , qui a annoncé des bénéfices supérieurs aux prévisions pour le troisième trimestre, a augmenté de 6,9 %.

La montée des troubles géopolitiques a profité aux actions des secteurs de l'aérospatiale et de la défense au cours de l'année écoulée. L'indice S&P 500 Aerospace and Defense

.SPCOMAED a progressé de 2,0 %. Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 2,1 contre 1 sur le NYSE. Il y a eu 167 nouveaux plus hauts et 45 nouveaux plus bas sur le NYSE. Sur le Nasdaq, 3 037 titres ont progressé et 1 538 ont reculé, les valeurs en hausse étant plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,97 contre 1. Le S&P 500 a enregistré 13 nouveaux records sur 52 semaines etquatre nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 65 nouveaux records et 69 nouveaux records à la baisse.