Wall St plonge alors que les données sur l'emploi alimentent les inquiétudes sur les taux d'intérêt et que les rendements des bons du Trésor grimpent en flèche

(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur LIVE/ ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles.) * Hausse inattendue des offres d'emploi aux États-Unis en août * les rendements des bons du Trésor à 30 ans et à 10 ans atteignent leur plus haut niveau depuis 2007 * Amazon et Microsoft en baisse alors que le régulateur britannique demande une enquête * Indices en baisse: Dow 1,07%, S&P 1,28%, Nasdaq 1,61% (Mise à jour à 12:06 p.m. ET/1606 GMT) par Ankika Biswas et Shashwat Chauhan 3 octobre (Reuters) - Les principaux indices de Wall Street ont perdu plus de 1% mardi après qu'un rapport sur l'emploi plus chaud que prévu ait renforcé les inquiétudes sur les taux d'intérêt qui resteront élevés plus longtemps, fournissant une nouvelle jambe aux rendements du Trésor et entraînant les actions des mégacapitales à la baisse. Le S&P 500 .SPX et le Dow .DJI ont tous deux atteint leur plus bas niveau depuis plus de quatre mois en cours de journée, ce dernier devenant négatif depuis le début de l'année pour la première fois depuis le début du mois de juin. Un rapport du département du travail a montré que les offres d'emploi américaines ont augmenté de manière inattendue en août, ce qui indique que les conditions du marché du travail sont tendues. La dirigeante de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, a souligné la possibilité d'une nouvelle hausse des taux en novembre si l'état actuel de l'économie se maintient, tandis que le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic , a déclaré qu'il faudrait probablement attendre longtemps avant que les réductions de taux n'interviennent. Selon l'outil FedWatch du CME, les opérateurs misaient sur une nouvelle hausse des taux d'au moins 25 points de base en novembre et en décembre, à hauteur de 30 % et de 48 % respectivement. Entre-temps, une baisse des taux était prévue dès le mois de mars. Les rendements des obligations d'État américaines à 10 ans et à 30 ans ont atteint leur plus haut niveau depuis 2007, ce qui a fait baisser Apple AAPL.O , Tesla TSLA.O et Alphabet GOOGL.O d'environ 1 % chacun. Amazon.com AMZN.O et Microsoft MSFT.O ont chuté de 3,3 % et 2,4 %, respectivement, après que Reuters a rapporté Le régulateur britannique des médias Ofcom demandera une enquête concurrence sur la domination des entreprises sur le marché britannique de l'informatique dématérialisée. Après un premier semestre exceptionnel cette année, porté par l'engouement pour l'intelligence artificielle, certains investisseurs pensent que les actions des mégacapitalisations pourraient perdre leur élan à mesure que les rendements continuent d'augmenter. "Nous avons potentiellement une autre hausse des taux de la Fed à la fin de cette année", a déclaré Jason Pride, chef de la stratégie d'investissement et de la recherche chez Glenmede à Philadelphie, "Toute force sur le marché de l'emploi peut nous pousser dans cette direction et renforcer l'IPC." Les secteurs de la consommation discrétionnaire .SPLRCD , de l'immobilier .SPLRCR et des technologies de l'information .SPLRCT ont été les plus touchés parmi les principaux indices sectoriels du S&P 500, avec des baisses comprises entre 1,6 % et 2,1 %. A 12:06 p.m. ET, le Dow Jones Industrial Average était en baisse de 358,67 points, soit 1,07%, à 33 074,68, le S&P 500 était en baisse de 55,07 points, soit 1,28%, à 4 233,32, et le Nasdaq Composite .IXIC était en baisse de 214,48 points, soit 1,61%, à 13 093,30. L'indice de volatilité CBOE .VIX , connu comme la "jauge de la peur" de Wall Street, a atteint son plus haut niveau depuis plus de quatre mois, reflétant l'anxiété accrue des investisseurs. L'attention se porte maintenant sur les chiffres de l'emploi national ADP et le rapport plus complet sur les emplois non agricoles pour obtenir des indices supplémentaires sur l'état du marché du travail américain. Parmi les valeurs individuelles, Airbnb ABNB.O a chuté de 5,5 % après que KeyBanc a rétrogradé l'action de la plateforme d'hébergement de vacances à "pondération sectorielle". HP HPQ.N a gagné 2,2 % après que BofA Global Research a relevé le fabricant de PC de "sous-performance" à "achat" et a augmenté son objectif de prix. McCormick MKC.N a chuté de 9,0% après que le fabricant d'épices ait manqué les estimations de ventes du troisième trimestre. Boeing BA.N a légèrement augmenté de 0,8% après que Reuters ait rapporté que United Airlines UAL.O était sur le point d'annoncer une commande de 50 avions Boeing 787 Dreamliner. Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse, avec un ratio de 5,99 contre 1 sur le NYSE et de 3,50 contre 1 sur le Nasdaq. L'indice S&P a enregistré un nouveau plus haut sur 52 semaines et 58 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq a enregistré 12 nouveaux plus hauts et 340 nouveaux plus bas.