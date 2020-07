Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall St en baisse, le chômage et les résultats en cause Reuters • 23/07/2020 à 22:33









WALL STREET FINIT EN BAISSE NEW YORK (Reuters) - La Bourse a fini en baisse de -1,31% jeudi à New York où les investisseurs ont accueilli avec circonspection les derniers résultats et la publication de statistiques attestant d'une remontée inattendue du nombre d'inscriptions au chômage. L'indice Dow Jones a cédé 353,51 points à 26 652,33. Le S&P-500, plus large, a perdu 40,36 points, soit -1,23%, à 3 235,66.235,66. Le Nasdaq Composite a avancé/reculé de son côté de 244,71 points (-2,29%) à 10 461,42.461,42 points. Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont augmenté contrairement aux attentes la semaine dernière aux Etats-Unis, ce qui montre que la reprise sur le marché de l'emploi est contrariée par la résurgence des contaminations au coronavirus et que la demande reste faible. Déjà orientés à la baisse, les marchés ont accentué leur repli après la publication d'informations selon lesquelles Apple (-4,55%) serait visé par des enquêtes ouvertes par plusieurs Etats qui soupçonne la marque à la pomme de tromperie. Autre poids lourd du secteur technologique, Microsoft a cédé -4,35% après avoir fait part la veille de résultats jugés decevants par les marchés. "On assiste une nouvelle fois à cet effet d'entrée et de sortie sur les cycliques et sur les grosses capitalisations", souligne Robert Pavlik, de SlateStone Wealth LLC à New York. "Beaucoup pensent que les techs ont eu leur phase et qu'elles sont devenues chères." Tesla (-4,98%)a de son côté été sanctionnée non pour ses résultats globalement meilleurs qu'attendu mais parce que plusieurs analystes ont dit douter que le cours de son titre soit en adéquation avec ses performances. Contre la tendance, Twitter a pris 4,06% après avoir enregistré une croissance annuelle inédite du nombre de ses utilisateurs. Du côté des devises, l'euro prenait 0,19% à 1,1590 dollar, après avoir atteint mercredi 1,16 dollar pour la première fois depuis octobre 2018 à la suite de l'adoption la veille par les dirigeants européens d'un plan de relance de 750 milliards d'euros. Sur le marché de la dette souveraine, le rendement du Bund à 10 ans se situait à -0,484% au moment de la clôture de Wall Street après être tombé mercredi à un creux de deux mois à -0,498%. Son équivalent américain s'établissait à 0,5774%. (Stephen Culp, version française Nicolas Delame)

