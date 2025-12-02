Wall St devrait ouvrir en légère hausse, les marchés s'interrogeant sur la prochaine étape de la Fed

Les contrats à terme sont en hausse: Dow 0,16%, S&P 500 0,26%, Nasdaq 0,42%

Le bitcoin se stabilise après des pertes massives

Warner Bros en hausse suite à une offre de Netflix

L'OCDE revoit à la hausse les prévisions de croissance de l'économie américaine

(Mises à jour avant l'ouverture du marché) par Johann M Cherian et Pranav Kashyap

Les actions américaines devraient ouvrir en légère hausse mardi, se stabilisant après le premier recul de Wall Street en plus d'une semaine, sur les paris croissants de réduction des taux d'intérêt avant les nouvelles données sur l'inflation plus tard cette semaine.

L'attention des investisseurs est maintenant concentrée sur la publication vendredi des données sur les dépenses de consommation personnelle (PCE) du Bureau américain d'analyse économique, la jauge préférée de l'inflation de la Réserve fédérale. Ces données pourraient fournir des indices sur les décisions politiques que prendra la Fed la semaine prochaine.

Les développements géopolitiques sont également au centre de l'attention, alors que l'envoyé spécial Steve Witkoff et le gendre du président américain Donald Trump, Jared Kushner, devraient rencontrer le président russe Vladimir Poutine pour discuter d'un moyen possible de mettre fin à la guerre en Ukraine.

Les actions américaines ont entamé le mois de décembre sur une note morose, les trois principaux indices enregistrant lundi leurs premières pertes quotidiennes en plus d'une semaine, sous la pression d'une hausse des rendements des bons du Trésor et d'une chute des valeurs cryptographiques .

Les données récentes indiquant un ralentissement progressif de l'économie ont renforcé les paris sur une réduction des taux de la Réserve fédérale lors de la réunion de la semaine prochaine.

La contraction inattendue de l'activité manufacturière américaine en novembre renforce les arguments en faveur d'une baisse des taux d'intérêt de la Fed en décembre, a déclaré Elias Haddad, responsable mondial de la stratégie des marchés chez Brown Brothers Harriman.

Les décideurs politiques sont largement divisés sur la voie à suivre en matière de politique monétaire, mais les signaux conciliants émis par quelques membres clés au cours des dernières semaines ont amené les traders à évaluer à 87,4 % la probabilité d'une réduction de 25 points de base la semaine prochaine, contre environ la moitié le mois dernier, selon l'outil FedWatch du CME Group.

Les investisseurs observent également avec attention qui pourrait succéder au président de la Fed, Jerome Powell, à la fin de son mandat l'année prochaine, des rapports suggérant que le conseiller économique de la Maison Blanche, Kevin Hassett, est un candidat de premier plan. La décision est attendue avant Noël.

À 08h28 ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 77 points, soit 0,16%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 18 points, soit 0,26% et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en hausse de 105,75 points, soit 0,42%.

Les marchés surveillent également l'évolution de la situation au Japon après que la banque centrale nationale a fait allusion à une hausse potentielle des taux, ce qui a provoqué une chute des obligations mondiales, y compris des bons du Trésor américain, lundi. Un mouvement hawkish pourrait défaire le yen JPY= carry trade. JP/ US/

Pendant ce temps, les investisseurs ont digéré les importantes dépenses de vacances en ligne de 23,6 milliards de dollars qui ont dépassé les prévisions des analystes, a rapporté Adobe Analytics.

Parmi les principaux mouvements, Boeing BA.N a augmenté de 3% dans les échanges de pré-marché après que le constructeur d'avions ait déclaré que l'augmentation des livraisons sera un facteur important de flux de trésorerie positif l'année prochaine.

Warner Bros Discovery < WBD.O > a augmenté de 1,3 % après que des rapports ont déclaré qu'il avait reçu une deuxième série d'offres, y compris une offre de Netflix < NFLX.O >.

Les valeurs cryptographiques, dont Strategy MSTR.O et Coinbase COIN.O , ont augmenté de 1,8 % chacune, car les prix du bitcoin BTC= ont montré des signes de stabilisation après sa plus forte perte en dollars depuis mai 2021 lors de la session précédente.

L'Organisation de coopération et de développement économiques a relevé ses prévisions de croissance pour 2025 et 2026 pour l'économie américaine, soulignant les investissements dans l'IA, le soutien fiscal et les réductions potentielles des taux de la Réserve fédérale.

Plus tard dans la journée, Michelle Bowman, vice-présidente de la Réserve fédérale chargée de la supervision, devrait témoigner devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants lors d'une audition sur la surveillance des régulateurs financiers.