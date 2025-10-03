Wall St atteint des records intrajournaliers grâce à l'espoir d'une baisse des taux d'intérêt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Indices: Dow en hausse de 0,59%, S&P 500 en hausse de 0,18%, Nasdaq en baisse de 0,03%

Applied Materials prévoit un impact de 600 millions de dollars sur son chiffre d'affaires en 2026

USA Rare Earth augmente après l'annonce de discussions avec la Maison Blanche

(Mise à jour après l'ouverture des marchés) par Niket Nishant et Sukriti Gupta

Lesprincipaux indices de Wall Street ont atteint des records intrajournaliers vendredi, l'optimisme quant à une réduction imminente des taux d'intérêt par la Réserve fédérale ayant stimulé le sentiment lors de la dernière séance de transactions d'une semaine marquée par la volatilité due à la fermeture du gouvernement américain .

La fermeture du gouvernement fédéral, qui a commencé mercredi, a perturbé le flux de données économiques essentielles,y compris le rapport très attendu sur les emplois non agricoles qui devait initialement être publié vendredi.

Ce rapport a été reporté, laissant les investisseurs se fier à d'autres indicateurs qui suggèrent un ralentissement du marché du travail , ce qui maintient les paris sur une baisse imminente des taux d'intérêt.

Associé à la vigueur du secteur technologique, l'optimisme a jusqu'à présent aidé les investisseurs à faire abstraction de l'impasse dans laquelle se trouve le gouvernement fédéral. Lestrois principaux indices sont en passe de réaliser des gains hebdomadaires si les niveaux actuels se maintiennent.

"Le marché se concentre sur deux choses différentes plutôt que sur la fermeture. D'une part, l'optimisme de l'IA que nous avons observé ces derniers jours, et d'autre part, les données publiées cette semaine sont plutôt favorables à une baisse des taux de la Fed", a déclaré Veronica Willis, stratège en investissement mondial au Wells Fargo Investment Institute à New York.

A 10:09 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 274,53 points, ou 0,59%, à 46 794,89, le S&P 500

.SPX a gagné 12,09 points, ou 0,18%, à 6 727,44, et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 7,27 points, ou 0,03%, à 22 836,64.

Le secteur technologique .SPLRCT du S&P 500 a progressé de 0,2%. Les valeurs du secteur de la santé .SPXHC ont gagné 1,3%, s'ajoutant à la hausse de la semaine. Humana HUM.N et Danaher DHR.N ont gagné respectivement 5,6 % et 4,2 %, et figurent parmi les valeurs les plus performantes de l'indice de référence.

Les actions des services de communication .SPLRCL du S&P 500 ont baissé de 0,9%, entraînées par les pertes de Meta Platforms META.O et Alphabet GOOGL.O , qui ont baissé de 1,2% et 1,4%, respectivement. Les pertes ont également pesé sur le Nasdaq.

Un gain dans les banques telles que Goldman Sachs GS.N et JPMorgan JPM.N , qui ont augmenté de 0,5 % et de 1 %, respectivement, a stimulé le Dow Jones.

Par ailleurs, BofA Global Research a prévu vendredi que la Fed procéderait à sa prochaine réduction de taux d'intérêt en octobre plutôt qu'en décembre, citant des données peu encourageantes sur le marché de l'emploi.

Toutefois, Austan Goolsbee, président de la Fed de Chicago, a déclaré qu'il hésitait à s'engager dans une série de baisses de taux, l'inflation étant toujours supérieure à l'objectif de 2 % de la banque centrale.

Les données de l'Institute for Supply Management ont montré que l'activité non manufacturière s'est établie à 50 le mois dernier, contre une estimation de 51,7, selon les économistes interrogés par Reuters, ce qui a mis fin à certains gains précoces.

Le président de la Fed de New York, John Williams, a déclaré que les banques centrales devaient être conscientes que des changements imprévisiblesétaient inévitables et qu'elles devaient élaborer des stratégies pour opérer dans ces environnements.

Les investisseurs analyseront les commentaires de Lorie Logan, présidente de la Fed de Dallas, et de Philip Jefferson, vice-président de la Fed, plus tard dans la journée.

En bourse, Applied Materials AMAT.O a chuté de 2,9% après que le fabricant d'équipements pour puces ait prévu un impact de 600 millions de dollars sur le chiffre d'affaires de l'exercice 2026 en raison de restrictions plus larges sur les exportations de semi-conducteurs.

Les actions de USA Rare Earth USAR.O ont bondi de19,6 % après que la directrice générale Barbara Humpton a déclaré à CNBC que l'entreprise était "en communication étroite" avec la Maison Blanche.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 2,59 contre 1 sur le NYSE et de 2,43 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 31 nouveaux records sur 52 semaines et un nouveau plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 110 nouveaux records et 17 nouveaux plus bas.